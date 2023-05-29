للقادمين من الخارج، اعرف أرباحك كام من بيع سبيكة الذهب في السوق المحلي

يتساءل المصريون المقيمون في الخارج عن حجم الأرباح المحتملة من استقدامهم الذهب معهم إلى مصر، وهل سيكون ذلك ذات عائد مربح من فروق أسعار الذهب في السوق المصري ونظيره العربي والعالمي؟ إليكم الإجابة عن هذا السؤال.

قال سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب والمصوغات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المصريين القادمين من الخارج مازالت لديهم فرصة جيدة لتحقيق أرباح، والاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء واردات الذهب القادمة مع المصريين من الخارج من الضريبة الجمركية.

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الاستفادة من فروق أسعار الذهب بين مصر والدول الأخرى

وأوضح عضو شعبة الذهب في تصريح لـ «فيتو» أن مازالت هناك فرصة جديدة لتحقيق المكاسب خاصة وأن الفترة المقبلة، فترة إجازات العمالة المصرية بالخارج وعودتهم لمصر خلال شهر يونيه ويوليو المقبلين، التي معها يستطيعون إستقدام السبائك الذهبية والمشغولات وبيعها والاستفادة من فروق الأسعار بين الدولة التي جلب منها الذهب والسعر في السوق المصري.

10 آلاف جنيه مكاسب المصريين من سبيكة الذهب

وأشار عضو شعبة الذهب إلى أن المصريين يستطيعون تحقيق ربح لا يقل عن 10 آلاف جنيه كفارق سعر بين سعر السبيكة وزن 31.100 في الخارج ومصر، وهذا المبلغ تم حسابه على أن سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 2200 جنيه، الذي عندما شعر المواطنون بالخوف من هبوط أسعار الذهب أكثر من ذلك، فعزفوا عن البيع والشراء وقتها، لحين التأكد من قدرة السوق على الصعود مرة أخرى.

أسعار الذهب ستعاود الصعود مرة أخرى في السوق المحلي

وأضاف «عبدالحكيم» أن أسعار الذهب عادت إلى الارتفاع خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 2400 جنيه، ومع زيادة الطلب على الشراء في السوق المحلي، فإن أسعار الذهب ستعاود الصعود مرة أخرى.

التوقيت مناسب لشراء الذهب من السوق العالمي وبيعه في مصر

ونصح عضو شعبة الذهب المصريين القادمين من الخارج باستقدام المعدن الأصفر معهم إلى مصر، وأن التوقيت مناسب جدًا لشراء الذهب بكثرة من الأسواق العربية والعالمية والاستفادة من فروق الأسعار مع السعر في مصر لتحقيق أرباح كبيرة، لن يحققها أي تجارة أخرى.

مكاسب الذهب أكثر من بيع العملات الأجنبية والعربية في مصر

وأشار إلى أن المصريين بالخارج عندما يأتون لزيارة ذويهم في مصر، فإنهم يحملون الهدايا المختلفة، وأموالهم التي قاموا بتوفيرها من فترة عملهم بالخارج، التي يقومون بتحويل الأموال من العملة العربية أو الأجنبية إلى الجنيه المصري، للإنفاق على عائلتهم أو استخدامها في الاستثمار في العقارات أو بناء منازلهم، وأنه إذ قام المصريون القادمين من الخارج بحساب مكاسبهم من بيع الذهب مقارنة بالعملة، سترجح كفة استقدام الذهب وبيعه في مصر.

أسعار الذهب في السوق المحلي

يشار إلى أن أسعار الذهب تراجعت في السوق المحلي اليوم الإثنين في ختام التعاملات حيث تراجعت الأسعار بقيمة تصل الى ٣٥ جنيها في الجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2663 جنيهات.



سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2330 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 1997 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1558 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18640 جنيها