إرهاب الروس، أم جس نبض؟ رسائل أوكرانيا من مهاجمة موسكو بالطائرات المسيرة

ما هي الرسائل التي أرادت أوكرانيا توصيلها من خلال مهاجمة موسكو بالطائرات المسيرة يوم أمس، ثم ضرب مصفاة للنفط صباح اليوم ؟

نحو 13 طائرة مسيرة استهدفت أمس العاصمة الروسية موسكو، أسقطت 8 منها، أما البقية فطالت أبنية في بعض الضواحي التي تصنف راقية إلى حد ما.

الهجوم على مصفاة للنفط

وصباح اليوم الأربعاء أيضا تكررت هجمات الدرون هذه، واستهدفت هذه المرة مصفاة نفط في بلدة قريبة من الحدود، جنوب روسيا، المرة الثالثة في أسبوع، ما ألحق أضرارا بعدة مبانٍ، وأشعل النيران في بعض السيارات.

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ترهيب نفسي، هدف حرب المسيرات

يبدو أن السلطات الأوكرانية قررت من ضمن هجومها المضاد أن تثبت معادلة كييف مقابل موسكو من الآن فصاعدا.

كما أنها أرادت، بحسب بعض الخبراء والمراقبين، إحداث تأثير نفسي. لاسيما أن العديد من الروس - ليس أقلهم النخب الأكثر ثراءً في مدن مثل موسكو وسان بطرسبرج - كانوا يعتقدون أن الحرب بعيدة إلى حد ما عن حياتهم اليومية ولا تهددهم.

فيما اعتبر عدد آخر من المراقبين أن بعض هجمات المسيرات تأتي ضمن ما يسمى "عمليات التشكيل أو جس النبض والرصد" قبل الهجوم المضاد، ومن ضمنها محاولة استهداف البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وفق ما نقلت صحيفة التليجراف.

في عقر داركم

أما الرسالة الثانية التي أرادت كييف إيصالها عبر هذه الهجمات فمفادها "أننا قادرون على نقل الحرب إلى أراضيكم وعقر داركم"، والتأكيد على أن القوات الأوكرانية قادرة على الالتفاف حول الدفاعات الجوية الروسية بشكل متكرر، وبالتالي لديها القدرة على ضرب العمق الروسي.

من جانبه، رأى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، أن أوكرانيا تسعى إلى "ترويع" الروس.

وأشاد بوتين بمنظومة الدفاع الجوي في العاصمة التي عملت "بشكل مرض" على حد قوله.

بوتين: ترويع المواطنين الروس

وقال بوتين في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي العام: "اختار نظام كييف.. ترويع روسيا وترويع المواطنين الروس".

وأضاف: "عملت منظومة الدفاع الجوي في موسكو بشكل طبيعي ومرضٍ".

فيما لم يحدد رسميا بعد نوع الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم، إلا أنه من الواضح أنها كانت عبارة عن درون طويلة المدى تحمل متفجرات.

طائرة UJ-22 الأوكرانية

بينما أظهرت بعض المقاطع المصورة التي التقطت لتلك المسيرات تشابها كبيرا مع طائرة UJ-22 التي كشفت أوكرانيا النقاب عنها عام 2021 وهي طائرة مسيرة صغيرة الحجم، يبلغ مداها 800 كيلومتر ويمكنها حمل ما يصل إلى 20 كجم (44 رطلًا) من المتفجرات.

يشار إلى أن كييف كانت أكدت أمس أن لا دخل لها بتلك الهجمات المباغتة، إلا أن أحد مستشاري الرئيس الأوكراني، أشار في الوقت عينه إلى أنه استمتع وفرح برؤية تلك المسيرات.

في حين جزمت موسكو مرارا بأن أصابع أوكرانية خلف تلك الهجمات.

هجوم المسيرات على موسكو

وتعرضت موسكو فجر الثلاثاء لهجوم بمسيرات تسبب بأضرار "طفيفة" في أبنية دون أن يسفر عن سقوط قتلى وفق ما قال رئيس بلدية المنطقة سيرجي سوبيانين.

وقد نفت أوكرانيا مسؤوليتها عن هذا الهجوم الذي يأتي فيما تعرضت كييف بدورها لهجوم "ضخم" وفق ما قال مسؤول محلي، نفذته روسيا بطائرات مسيرة، وقُتل فيه شخص على الأقل وأصيب آخرون. وهذا الهجوم هو الثالث على العاصمة خلال 24 ساعة، ودمرت خلاله قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أكثر من 20 طائرة مسيرة.

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