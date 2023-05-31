تمزيق أوراق واستغاثة بالإسعاف.. فيديو جديد لاقتحام بلطجية مقر الجمعية العمومية للمهندسين

نقابة المهندسين، نشر المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، مقطع فيديو جديد من اقتحام مجهولين مقر الجمعية العمومية غير العادية بأرض المعارض، وتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، والاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية.

انتخابات نقابة المهندسين

واقتحم عشرات المجهولين مقر الجمعية العمومية غير العادية بأرض المعارض لإفساد مشهد التصويت على سحب الثقة من طارق النبراوي نقيب المهندسين حيث كانت تؤكد المؤشرات تجديد الثقة فيه نقيبًا للمهندسين.

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اقتحام نقابة المهندسين

وجاء الاقتحام بعد أن أنهت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب المهندسين، أعمال فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية.

وكشفت المؤشرات الأولية رفض سحب الثقة من المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين وتجديد الثقة فيه.

وأكد مصدر لـ«فيتو»، أن النتيجة الأولية جاءت بنسبة 65 % يرفضون سحب الثقة من النقيب، مقابل 35% مؤيدون لسحب الثقة.

احتفالات المهندسين برفض سحب الثقة من طارق النبراوي

واحتفل المئات من أعضاء نقابة المهندسين، بالمهندس طارق النبراوي، بعدما أظهرت المؤشرات الأولية للجميعة العمومية غير العادية، رفض سحب الثقة منه.