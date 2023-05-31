فوائد الفيشار، يقاوم الشيخوخة والزهايمر ويساعد في إنقاص الوزن

فوائد الفشار، الفشار من التسالى اللذيذة التى تحضر عادة فى المنزل وهو مصنوع من الذرة وله مذاق شهي لا يقاوم ويعشقه الكبار والصغار.

وفوائد الفشار، عديدة، فهو يحتوي على عدد من الفيتامينات والمعادن المهمة، لذا ينصح الأطباء الصغار والكبار بتناوله بشرط أن يكون بقليل من الملح.

وتقول الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية، إن فوائد الفشار عديدة، والفشار من التسالي الشهيرة على مستوى العالم، ولكنه فى الحقيقة هو يحمل قيمة غذائية عالية كما أن سعراته الحرارية قليلة، ما يجبرنا على تناوله.

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فوائد الفشار

وأضافت “منى”، أن الفشار فوائد عدَّة لذا يجب الإكثار من تناوله، ومن فوائد الفشار:

الفشار ينظم عملية الهضم

-ملين طبيعي، الفشار مصنوع من القمح بنسبة 100 في المائة، كما أنه يحتوي على الألياف التي تساعد على الهضم، وتخلص من إمساك المعدة.

الفشار مهم لمرضى السكر

-مفيد لمرضى السكري، وهو وجبة خفيفة مثالية لمرضى السكري، وتوضح أخصائية التغذية شيليبا أرورا: "الألياف المتواجدة في الفشار تبطئ من عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات في السكر، وهو ما يسبب خفض استجابة الأنسولين".

فوائد الفشار، فيتو

الفشار غني بمضادات الأكسدة

-مضاد للأكسدة، ويحتوي الفشار على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة الموجودة فيها، ومنها البوليفينول.

الفشار يقاوم الشيخوخة والزهايمر

- استهلاك الفشار، جنبًا إلى جنب مع اتباع نظام غذائي متوازن، يمكن أن يعزز كمية من المواد المضادة للأكسدة للحفاظ على صحتك، ويحميك من الشيخوخة وتشكيل التجاعيد، ومرض الزهايمر، وفقدان الشعر.

الفشار يساعد فى إنقاص الوزن

-يساعد على تقليل الوزن، والفشار يساعد على فقدان الوزن، بسبب احتوائه على سعرات حرارية قليلة، ما يجعله بديلا عن رقائق البطاطا المقلية.

-خالي من مادة الجلوتين، وهو يخلو الفشار تماما من مادة الغلوتين، وهو مركب بروتيني، عبارة عن خليط من مادتي الغلوتين والغليادين، وتشكل 80% من البروتين المحتوى في بذرة القمح.

ولعمل الفشار

مكونات عمل الفشار:-

فشار

زيت

حلة غير لاصقة

طريقة عمل الفشار:

-نحضر الحلة ونضعها على النار ونتركها حتى تسخن جيدا.

-ثم نضيف الزيت والذرة ونغطى الحلة.

-وننتظر حتى نسمع صوت الذرة ثم نهدئ النار حتى يختفي صوت الذرة.

-ثم نقلب الحلة دون فتح الغطاء.

-ثم نتركها لمدة ثلاث على النار حتى نتأكد من أن الذرة تحولت بالكامل إلى فشار.

-ثم نرفع الحلة من على النار ونقدم الفشار فى طبق التقديم ويمكن إضافة الملح حسب الرغبة.

ولعمل الفشار بالكراميل

مكونات عمل الفشار بالكراميل:-

كوب ذرة فشار

زيت

لعمل الكراميل

كوب سكر

ملعقة كبيرة زبد

كوب كريمة

طريقة عمل الفشار بالكراميل:-

- نحضر حلة على النار ونضع بها رشة زيت.

- وننتظر حتى يسخن الزيت، ثم نضيف الذرة ونغطى الحلة ونتركها على النار.

- وبمجرد سماع صوت الفشار نهدئ النار تماما، وننتظر حتى اختفاء صوت الفشار، ثم نقلب الحلة جيدا دون فتحها، من خلال هزها يمينا ويسارا.

- وفى حالة عدم وجود صوت للفشار، نرفع الحلة من على، ونصب الفشار فى صينية كبيرة أو بولة عميقة.

- ثم نحضر الكراميل، حيث نضع السكر فى حلة على النار، وننتظر حتى يذوب، ثم نضيف له الزبدة ونقلب، ثم الكريمة ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط ويبدأ فى الغليان.

- ثم نرفع الكراميل من على النار، ونتركه يهدأ قليلا، ثم نصبه على الفشار ونقلب جيدا، ويقدم بعدها.

وهناك طريقة عمل الفشار بالشيكولاتة بأنواعها سواء شيكولاتة بيضاء أو شيكولاتة داكنة.