مصيلحي: حبي للاتحاد السكندري لا يقبل المزايدات

أعرب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن سعادته بالعودة من جديد إلى العمل في رئاسة زعيم الثغر بعد انقطاع دام عدة أيام بسبب الأزمات المتراكمة.

وقال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "حبي للاتحاد السكندري لا يقبل المزايدات وأعمل في خدمة الاتحاد السكندري منذ 25 عامًا".

وتابع مصيلحي: "أشكر الدكتور أشرف صبحي على حضوره للإسكندرية وحل الأزمة بشكل ودي والعودة من جديد لرئاسة نادي الاتحاد السكندري".

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وأعلن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، تراجع محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن استقالته، أثناء لقاء جمعة معه بوجود وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، في ديوان عام المحافظة بمنطقة سموحة.

وأكد المحافظ تراجع رئيس نادي الاتحاد السكندري عن استقالته ويجري مناقشة عدة ملفات خاصة بنادي الاتحاد السكندري مع وزير الشباب والرياضة وتذليل أي عقبات.

وكان محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري قد أعلن في وقت سابق استقالته في مقابلة سابقه مع وزير الشباب والرياضة بسبب عدم تنفيذ وعود الشباب والرياضة له ودعم النادي، ورفض مصيلحي الاستجابة للعدول عن استقالته رغم نداءات الجماهير وأعضاء مجلس النواب والشيوخ إلى أن جرى لقاء المحافظة.

تراجع نتائج فريق الكرة في الاتحاد السكندري

وازدادت أزمات الاتحاد السكندري بسبب تراجع نتائج فريق الكرة، والتي كان آخرها هزيمة فريق كرة القدم 1-2 أمام بيراميدز وقبل الخسارة أمام المصري، على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري.

ويمر فريق الاتحاد لكرة القدم يمر بعدة مشاكل في الفترة الأخيرة، بداية من غضب البعض بسبب عدم المشاركة بشكل أساسي، فضلًا عن صدام لاعبين مع المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش، وذلك إضافة إلى مشاكل بين اللاعبين وبعضهم، ما أدى إلى إضطرابات داخل الفريق، نتج عنها الهزيمة الثانية على التوالي حيث خسر الفريق أمام إنبي ثم المصري واخيرا بيراميدز، ليصل إلى الخسارة الـ12 هذا الموسم، ما أدى إلى تضاؤل فرص المشاركة في بطولة قارية، بعد التراجع للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري.

مباريات قوية تنتظر الاتحاد السكندري

وينتظر نادي الاتحاد السكندري مواجهات نارية خلال الفترة المقبلة، حيث سيواجه الزمالك والبنك الأهلي وحرس الحدود والأهلي، كما سيلعب ضد بيراميدز في دور 16 من بطولة كأس مصر، وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس رابطة الأندية.

سلة الاتحاد تخرج دون بطولات

الأزمة الأبرز في الاتحاد السكندري كانت خروج فريق كرة السلة بدون بطولات في الموسم الحالي، رغم تفوق زعيم الثغر في اللعبة خلال السنوات الماضية، وهو ما تسبب في دراسة إدارة النادي فسخ التعاقد مع بعض اللاعبين إضافة إلى المدرب الألماني هنريك رودل.

كما سوف يتم تحديد مصير رئيس قطاع الناشئين بالنادي عمرو أبو الخير، وذلك عقب تحقيق القطاع بطولتين فقط في جميع الأعمار السنية (بطولتا الجمهورية تحت 14 عاما في الموسمين الماضي والحالي)، الأمر الذي أشعل فتيل غضب لدى الجماهير.