الثلاثاء 30 مايو 2023
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رياضة

محافظ الإسكندرية يعلن تراجع مصيلحي عن استقالته من رئاسة الاتحاد السكندري

المحافظ والوزير مع
المحافظ والوزير مع مصيلحى، فيتو

أعلن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، عن تراجع محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن استقالته، أثناء لقاء جمعة معه بوجود وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي،  في ديوان عام المحافظة بمنطقة سموحة. 

وأكد المحافظ تراجع رئيس نادي الاتحاد السكندري عن استقالته ويجري مناقشة عدة ملفات خاصة بنادي الاتحاد السكندري مع وزير الشباب والرياضة وتذليل أي عقبات.

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وكان محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندرى قد أعلن عن استقالته في مقابلة سابقه مع وزير الشباب والرياضة بسبب عدم تنفيذ وعود الشباب والرياضة له ودعم النادي، ورفض مصيلحي الاستجابة للعدول عن استقالته رغم نداءت الجماهير وأعضاء مجلس النواب والشيوخ إلى أن جرى لقاء المحافظة.

 

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