لاعبو الاتحاد السكندري يطالبون محمد مصيلحي بالتراجع عن الاستقالة خلال مباراة المصري

المصري، طالب لاعبو الاتحاد السكندري، محمد مصيلحي، رئيس النادي بالتراجع عن الاستقالة، قبيل بدء المباراة التي تجمعهم مع النادي المصري البورسعيدي منذ قليل بالجولة التاسعة والعشرين بالدوري الممتاز، حيث رفعوا لافتة مكتوبا عليها: "هنكمل المشوار".

التعادل يحسم الشوط الأول بين الاتحاد السكندري والمصري

انتهى الشوط الأول، بين الاتحاد السكندري، والمصري بالتعادل بهدف، في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب برج العرب، ضمن فعاليات الجولة 29، من مسابقة الدوري الممتاز.

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منح كريستوفر مابولولو، التقدم للاتحاد في الدقيقة 25، وسجل جريندو هدف تعادل المصري في الدقيقة 34.

وحرص لاعبي المصري، قبل انطلاق المباراة، على ارتداء قميص يحمل صورة محمد مروان مشجع النادي الذي وافته المنية أثر حادث أليم يوم الخميس الماضي.

أعلن ميمي عبد الرازق، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لمباراته بالجولة الثامنة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الداخلية والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الاثنين على استاد الجيش ببرج العرب.



وجاء تشكيل المصري لمواجهة الداخلية كالتالي:

عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عماد الدين بو بكر، عمرو سعداوي لخط الدفاع، إيزي ايميكا، عمرو موسى كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، رجب عمران، أحمد شداد ، إسلام عطية كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد جريندو.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من: محمود جاد، محمد دبش، أحمد عماد، أسامة الجزار، عبد الرحيم دغموم، محمد الفيومي، حسام جريشة، زياد فرج، عمرو المرسى.

ويحتل المصري المركز الثامن، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 36 نقطة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وانتهت 12 مباراة بالتعادل، وسجل 25 هدفًا واستقبلت شباكه 29 هدفًا.

يحتل الداخلية المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 26 نقطة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في 11 مباريات، وانتهت 11 مباراة بالتعادل، وسجل 23هدفًا واستقبلت شباكه 34 هدفًا.

غيابات المصري أمام الداخلية

أعلن مجدي الألفي طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة اللاعبين المصابين بالفريق، والذين لن يتمكنوا من اللحاق بمباراة الغد أمام الداخلية بالدوري.

وضمت القائمة كلا من: مروان حمدي وإلياس الجلاصي وحسين السيد وعبده يحيى وحسن علي والمحترف الكاميروني فرانك ايتوجا.



محمد الحنفي حكمًا لمباراة المصري والداخلية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الداخلية.

ويضم الطاقم كلا من: محمد الحنفي حكمًا للساحة، ومعه كل من: تامر رشاد وكريم مهيا كمساعدين، بالإضافة إلى محمود ناصف حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهام حكم الفيديو لمصطفى الشهدي بمعاونة من زميله أحمد لطفي.

قائمة المصري لمواجهة الداخلية

أعلن ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة لمباراته أمام نظيره فريق الداخلية.

وتضم القائمة 24 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت، محمود جاد، محمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، إسلام المزين، محمد دبش، عمرو سعداوي، عماد الدين بوبكر، أحمد عماد، السعيد كمال.

خط الوسط: عمرو موسى، إيزي ايميكا، إسلام عطية، أسامة الجزار، عبد الرحيم دغموم، حسام جريشة، محمد حسن الفيومي، زياد فرج، رجب عمران، الناشئ أحمد شداد.

خط الهجوم: محمد جريندو، الناشئ عمرو المرسي، الناشئ محمد الظريف.

موعد مباراة المصري والداخلية

يلتقي المصري مع نظيره الداخلية في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاثنين على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز.



القناة الناقلة لمباراة المصري والداخلية

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري والداخلية عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.



تاريخ مواجهات المصري والداخلية

والتقى المصري والداخلية 13 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، وحقق المصري الفوز في 7 مباراة، وتلقي الهزيمة في 2 مباراة، وتعادل الفريقين 4 مباراة.

وكانت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز المصري بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين بتاريخ 30 من نوفمبر 2016 والتي أقيمت على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.

وحقق المصري الفوز على الداخلية في أخر مباراة جمعت بينهم بهدفين للفريق البورسعيدي مقابل لا شيء يوم 2 يناير 2023 من مسابقات الدوري على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.