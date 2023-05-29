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محافظات

نواب الإسكندرية يجتمعون مع وزير الرياضة لعودة مصيلحي

نواب الإسكندرية،فيتو
نواب الإسكندرية،فيتو

استقبل اليوم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالإسكندرية وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادى الاتحاد السكندرى لبحث سُبل عودة محمد مصيلحى لقيادة مجلس إدارة النادي.

وأكد الحاضرين  لوزير أشرف صبحى على أهمية وجود  محمد مصيلحى على رأس المنظومة الإدارية لنادى الاتحاد السكندرى، لما من خبرات إدارية كبيرة ودراية تامة بكافة أمور زعيم الثغر، كذلك تم مناقشة كافة الموضوعات الخاصة بشئون نادى الاتحاد السكندرى  وفي مقدمتها الملف الخاص باستكمال إنشاءات فرع سموحة (المرحلة الثانية)، وكيفية دعم ومساندة زعيم الثغر لمواجهة المتطلبات المالية الضرورية والعاجلة. 

وشدد الوزير خلال الجلسة على القيمة الكبيرة لنادي الاتحاد السكندرى أحد أعرق الأندية المصرية وحرصه الكامل على إنهاء وحل جميع الموضوعات الخاصة بشئون نادى الاتحاد السكندرى، وأبرزها عودة الأستاذ محمد مصيلحى لرئاسة النادى.

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ومن المقرر عقد اجتماع غدا الثلاثاء يجمع الوزير أشرف صبحى والمحافظ محمد الشريف بمقر محافظة الإسكندرية بحضور النواب والسادة أعضاء مجلس الإدارة لإيجاد حلول سريعة وعاجلة لما تم استعراضه فى اجتماع اليوم مع معالى الوزير.

 

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