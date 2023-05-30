طريقة عمل الباستا فلورا، لذيذة وسهلة التحضير واقتصادية

طريقة عمل الباستا فلورا، الباستا فلورا من الحلوى الإيطالية الشهيرة التى عرفها المصريون منذ فترة طويلة حيث كانت تقدمها الجدات بالمربى دائما.

وطريقة عمل الباستا فلورا تشبه التشيز كيك ولكن بدون كريمة فهى عبارة عن طبقة تشبه البسكويت وعليها طبقة من المربى أو الشيكولاتة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الباستا فلورا.

مكونات عمل الباستا فلورا:-

نصف كيلو دقيق

كوب زبد لينة

كوب سكر ناعم بودر

ملعقة صغيرة برش ليمون أو برتقال

2 بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

-إعلانات-

كوب مربي

طريقة عمل الباستا فلورا:-

- ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن، وسخني الفرن على درجة حرارة ١٨٠م.

- أحضري قالبا مربعا أو مستديرا يفضل بقاعدة متحركة ضعي قطعة من ورق الزبدة في قاع القالب بحيث يكون جزء من الورقة خارج القالب كي تساعدك على إخراج التارت من القالب اذا لم يكن متحرك بعد الخبز.

- ضعي الزبد والسكر معا، وثبتي مضرب التقليب، وشغلي على سرعة بطيئة كي لا يتناثر السكر خارج الوعاء، ليندمج السكر مع الزبد ثم على سرعة متوسطة لمدة دقيقة أو دقيقتين إلى أن يصبح الخليط هشا وكريمي القوام.

- أضيفي البيض والفانيليا وشغلي على سرعة متوسطة ليختفي البيض.

- أضيفي برش البرتقال على الدقيق ثم أضيفي خليط الدقيق على خليط الزبدة والبيض، وشغلي على سرعة متوسطة ليندمج الدقيق وتتكون لديك عجينة لينة وناعمة.

طريقة عمل الباستا فلورا، فيتو

- اقسمي العجين إلى جزيئن بحيث تكون ثلثين وثلث، وضعي الجزء الأكبر في القالب ومديه ليغطي القاع ويرتفع بمقدار ١ بوصة على الحواف لتشكلي حافة التارت.

- ضعي القالب في الثلاجة لمدة ساعة تقريبا لتتماسك العجين وتصبح ألذ بعد الخبز.

- غلفي الجزء المتبقي من العجينة بقطعة من النايلون وضعيها في الثلاجة لحين تجهيز التارت.

- أخرجي القالب من الثلاجة، وأخرجي قطعة العجين وتخلصي من النايلون.

- ضعي قطعة العجين بين قطعتين من ورق الزبد لتصبح بسماكة ٤ ملم تقريبا، وباستعمال قطاعة العجين المزخرفة قطعي العجينة إلى أشرطة بعرض ١ بوصة تقريبا وبطول ٩ او ١٠ بوصة تقريبا.

- وزعي المربى في القالب لتغطي القاع، ثم وزعي أشرطة العجين على المربى بشكل زخرفي جميل.

- اثني حواف العجينة على الأشرطة لتثبتيها جيدا، وضعي التارت في الفرن لمدة ٣٠ دقيقة إلى أن يصبح لونها ذهبي.

- أخرجي التارت من الفرن، واتركيه على شبك معدني ليبرد تماما.

- وبأطراف الأصابع امسكي طرفي ورقة الزبد التي تحت التارت وارفعي التارت بهدوء، وضعيها على طبق التقديم، ثم إسحبي ورقة الزبد بخفة من تحت التارت، ويقطع ويقدم.