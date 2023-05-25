طريقة عمل تشيز كيك بالفراولة والليمون (فيديو)

طريقة عمل تشيز كيك التشيز كيك من أنواع الكيك الغربى الشهير واللذيذ الذى انتشر فى مصر مؤخرا ويعشقه الكبار والصغار.

وطريقة عمل تشيز كيك سهلة وبسيطة وغير مكلفة، حيث تتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها، بالحشوات والنكهات المختلفة.



طريقة عمل تشيز كيك بالفراولة والليمون

وتستعرض الشيف غادة التلى خلال برنامج زعفران وفانيليا المذاع عبر فضائية سفرة، طريقة عمل تشيز كيك بالفراولة والليمون.

ولعمل التشيز كيك

مكونات عمل التشيز كيك:

أولا: طبقة البسكويت:

300 جرام بسكويت

150 جرامًا زبد مذابة

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ثانيا: طبقة الحشو:

600 جرام جبن كريمي

225 جرامًا كريم شانتيه بودر

كوب حليب مكثف محلي

2 ملعقة كبيرة جيلاتين مذابة في ماء ساخن

ملعقة صغيرة فانيليا

ثالثا: التزيين:

شرائح أو قطع فراولة

مربى فراولة



طريقة عمل التشيز كيك:

- نفرم البسكويت وخلطه جيدا مع الزبد ثم يوضع كطبقة أولى للتشيز كيك.

- في العجان نخفق الكريم الشانتيه مع الحليب جيدًا.

- وفي الخلاط الكهربائي نخلط الجبن الكريمي مع الفانيليا جيدًا.

- نضيف خليط الكريم شانتيه إلي الجبن في بولة ونمزجهم جيدًا.

- في بولة صغيرة نخلط الجيلاتين مع الماء جيدا ثم نأخذ ملعقة من الحشو ونضعها فوقه ونقلب ثم نضيفهم إلى مكونات الحشو ونمزجهم جيدًا.

- توضع طبقة الحشو فوق البسكويت ونزينه بمربى الفراولة وقطع الفراولة وندخلها الثلاجة حتي تجمد ثم تقدم بعدها باردة.

ولعمل الكيك العادي.

المكونات:-

3 كوب دقيق

5 بيضات

كوب زيت على سمن

كوب لبن حليب

فانيليا

2 كوب سكر

كيس بيكينج بودر

طريقة عمل الكيك العادي:

- نسخن الفرن، ونحضر صينية فرن مدهونة بالزيت ومعفرة بالدقيق.

- نحضر الخلاط الكهربائى، ونضع به البيض ونضرب جيدا حتى يفتح لونه.

- ثم نضيف الفانيليا لبيض ونخفق مرة أخرى.

- بعدها نضيف اللبن الحليب ونضرب جيدا، ثم نضيف الزيت والسمن ونستمر فى الخفق.

- بعدها نضيف السكر تدريجيا مع الخفق المستمر، حتى تتجانس المكونات.

- ثم نحضر بولة عميقة ووننخل الدقيق ونضعه بالبولة ونضيف له البيكينج بودر ونخلط جيدا.

- ثم نحضر خليط البيض واللبن، ونضيفه إلى الدقيق تدريجيا مع الخفق الجيد بالمضرب اليدوى، حتى نحصل على خليط متجانس.

- ثم نصب خليط الكيك فى صينية الفرن التى جهزناها فى البداية.

- وندخل صينية الكيك فى الفرن الساخن ونتركها لمدة 30 دقيقة.

- وعند خروج الكيك من الفرن يجب عمل اختبار لنضجها من المنتصف، حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.

- يمكن إضافة الكاكاو إلى الدقيق لعمل الكيك بالشيكولاتة.

- يجب مراعاة عدم فتح باب الفرن أثناء تسوي الكيك، إلا بعد مرور 20 دقيقة على دخول الكيك الفرن حتى لا تهبط.

- يجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة، ويكون الدقيق نظيف ومن مكان موثوق فيه وذلك لضمان نجاح الكيك.