أخبار الرياضة اليوم، الزمالك يتخطى طلائع الجيش.. أسعار تذاكر مباراة الأهلي والوداد.. تفاصيل معسكر منتخب مصر لمواجهة غينيا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية الكثير من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نشرها القسم الرياضي في «فيتو»، وجاءت كالتالي:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا على نظيره طلائع الجيش، بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي؛، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف الزمالك الأول لاعبه حسام عبد المجيد بالدقيقة 88 بعد ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو ليرتقي حسام عبد المجيد ويلعب رأسية تسكن شباك طلائع الجيش.

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فيما أضاف الهدف الثاني إبراهيما نداي في الوقت بدل الضائع، بعد اختراق من الجهة اليسرى وإرسال عرضية قوية قابلها نداي برأسية في شباك حارس الطلائع.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 50 نقطة في المركز الرابع بـ جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ17 برصيد 26 نقطة.

أكد الدكتور سعد الشاذلي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن جمهور الأهلي ملتزم بكل الضوابط التى تحددها السلطات فى المباراة، موضحًا: " نتفاوض مع شركة تذكرتي لطرح 20 ألف تذكرة لمباراة الأهلي والوداد المغربي، وسيتم تخصيص 1000 تذكرة لفريق الوداد فى الدرجة الأولي وسيتم زيادة العدد فى حالة زيادة عدد الجمهور، وفقا لضوابط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "صدى البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد" أن فريق الوداد المغربي سيصل غدا، موضحًا: "نستثمر العلاقات الاستراتيجية فى تنظيم رحلات سفر لجمهور الأهلي إلى المغرب".

وعن سعر التذكرة أكد: "سعر تذكرة الدرجة الثالثة 100 جنيه، والأولى 300 جنيه، وحريصون على تقديم أفضل الأسعار لتذكرة مباراة الأهلي والوداد".



طرحت شركة تذكرتي تذاكر حضور مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي في المباراة المقرر إقامتها مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وحتى الآن لم يتم الإعلان سوي عن حضور 20 ألفا من جماهير النادي الأهلي في مباراة الذهاب.

أكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب يوم 7 يونيو، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكرة في نفس اليوم بحضور البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب.

وأوضح محمد غرابة أن المعسكر سينطلق يوم 10 يونيو استعدادًا لمباراتي غينيا المقرر لها يوم 14 في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا وودية جنوب السودان المقرر لها يوم 18، ثم السفر صباح يوم 12 إلى المغرب لمواجهة غينيا.

وأشار مدير المنتخب إلى أن لاعبي الأهلي عقب انتهاء مشاركتهم في مباراة الإياب أمام الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام في المغرب يوم 11 يونيو، سينضمون لمعسكر المنتخب في اليوم التالي المقام بدولة المغرب.

وأضاف أن المنتخب سيعود للقاهرة يوم 15 يونيو للاستعداد لودية جنوب السودان يوم 18 على أن ينتهي المعسكر بنهاية المباراة.

قال محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك: "إن غياب مرتضى منصور عن مجلس إدارة النادي خسارة كبيرة جدا، والإدارة حاليا ليست مستقرة بشكل كامل"، مضيفًا: "رئيس نادي الزمالك كان قادرًا على حل عديد من المشكلات والقضايا الخاصة بالنادي".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "إن مجلس الإدارة الحالي يستعين بـ مرتضى منصور فى بعض المشاكل والقضايا لحلها، ومجلس إدارة الزمالك يقوم بإدارة النادي بمسئولية تضامنية فيما بينهم لأن القانون لا يمنح أحقية القيام بأعمال رئيس النادي".

وتابع: "لا يوجد قائم بالأعمال فى لائحة النادي فكافة القرارات التى يتخذها مجلس إدارة الزمالك تضامنية وهناك تأثير بسبب غياب رئيس النادي سواء على المستوى الاجتماعي أو المالي، وكان هناك بعض المشاكل التى كان يتم إنهاؤها بالعلاقات"، نافيا صحة هروب مدرب فريق نادي الزمالك.

وأوضح: "محدش وقف جنب نادي الزمالك ما عدا وزير الرياضة الذى يحاول ضبط أداء نادي الزمالك من تلقاء نفسه بعد تنحي مرتضى منصور عن إدارة نادي الزمالك، وبالنسبة لعقد الجمعية العمومية أن مجلس الإدارة يدعو لعقد الجمعية العمومية من أول يوليو المقبل حتى 30 أكتوبر المقبل ويتم وضع بند انتخاب الرئيس ونائبه".

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الدعوة إلى التوأمين حسام وإبراهيم حسن نجمي القلعة الحمراء السابقين، وذلك لحضور حفل افتتاح فرع النادي بالتجمع الخامس المقرر افتتاحه يوم الخميس المقبل.

وقام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بجولة تفقدية بفرع النادي الجديد بالتجمع الخامس؛ للاطمئنان على التجهيزات الخاصة بافتتاح الفرع والمحدد له الأول من يونيو المقبل.

وجاء ذلك فس حضور الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي، والمهندس سامح كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، والعميد أحمد النحاس، مدير فرع التجمع.