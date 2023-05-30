الثلاثاء 30 مايو 2023
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رياضة

سعد شلبي: عضوية الأهلي فرع التجمع بـ285 ألف جنيه (فيديو)

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

عضوية النادي الأهلي، أعلن الدكتور سعد الشاذلي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، تكلفة عضوية النادي الأهلي، قائلا:" 285 الف جنيه تكلفة الانضمام لعضوية فرع النادي الأهلي، بالتجمع الخامس، وتم أمس استقبال أكثر من 100 عضوية".


وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد": أن اجتماع أمس كان الثاني لأستقبال راغبي الأنضمام لعائلة النادي الأهلي.
 

المقابلات الشخصية ‏مع الراغبين 

 

أجرت لجنة العضوية بالأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، العديد من المقابلات الشخصية ‏مع الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي وسط إقبال كبير ‏في أعداد المتقدمين والراغبين في الانضمام إلى عائلة الأهلي، خاصة بعد إعلان موعد افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس والذي تقرر له يوم 2023/6/1، وهو الفرع الرابع بعد الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

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فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس


ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي الأهلي وكافة المنشآت.‏

 

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الأخير الترتيبات الخاصة بافتتاح فرع التجمع والمحدد له الخميس 1/6/2023، وذلك في ضوء التجهيزات التي تقوم بها إدارات النادي الاهلي المعنية حتى يخرج حفل الافتتاح بالشكل الذي يليق بالأهلي وتاريخه.

وما يضمه الفرع الجديد من منشآت عملاقة وبنية تحتية وخدمات متميزة يستحقها أعضاء النادي. 
هذا ويشهد فرع التجمع إقبالًا كثيفًا على الاشتراك خلال الفترة الحالية خاصة أن هناك زيادة في قيمة العضوية تبدأ من أول يوليو القادم.

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عضوية النادي الأهلي الدكتور سعد الشاذلي تكلفة عضوية النادي الأهلي احمد موسي على مسئوليتى صدي البلد

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