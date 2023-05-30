الثلاثاء 30 مايو 2023
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رياضة

الدوري المصري، مصطفى شلبي أفضل لاعب في مباراة الزمالك والطلائع (فيديو وصور)

مصطفى شلبي، فيتو
مصطفى شلبي، فيتو

الدوري المصري، توج مصطفى شلبي، لاعب القلعة البيضاء، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وطلائع الجيش، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك على اصطحاب مصطفى شلبي للاحتفال مع الجمهور بلقب أحسن لاعب، حيث اعتذر الأخير للجماهير عن تراجع النتائج قائلا: "انتوا فوق رأسي".
 

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أهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز

أحرز هدف الزمالك الأول لاعبه حسام عبد المجيد بالدقيقة 88 بعد ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو ليرتقي حسام عبد المجيد ويلعب رأسية تسكن شباك طلائع الجيش.

مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، فيتو 

فيما أضاف الهدف الثاني إبراهيما نداي في الوقت بدل الضائع، بعد اختراق من الجهة اليسرى وإرسال عرضية قوية قابلها نداي برأسية في شباك حارس الطلائع. 

مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، فيتو 

أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز

انحصر اللعب في وسط الملعب مع الدقائق الأولى من مباراة الزمالك وطلائع الجيش، وسط سيطرة نسبية للاعبي الأبيض دون أي خطورة حقيقية على المرميين.

مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، فيتو 

بعدها سيطر الزمالك بشكل كامل على الكرة، وتعددت الكرات العرضية وكانت أخطر الفرص في الدقيقة 23 بعد اختراق من مصطفى شلبي من الجبهة اليسرى بعد تبادل للكرة مع أحمد فتوح، ليرسل عرضية أرضية أبعدها دفاع الطلائع.

مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، فيتو 

وفي الدقيقة 36، أبعد محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش عرضية خطيرة من سيف الجزيري لاعب الزمالك قبل أن تصل إبراهيما نداي أمام المرمى، ليحافظ على لتعادل السلبي بين الزمالك وطلائع الجيش في الشوط الأول.

مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، فيتو 

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى الجهاز الفني للزمالك بقيادة أوسوريو تغييرا بنزول محمود عبد الرازق شيكابالا بدلا من سيد نيمار، ولم يتغير الوضع حيث فشل الأبيض في اختراق دفاعات الطلائع باستثناء تسديدة من نبيل عماد دونجا مرت ضعيفة إلى حاري الفريق العسكري.

مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، فيتو 

وفي الدقيقة 79، أهدر طلائع الجيش فرصة خطف نقاط المباراة الثلاث وإحراز هدف التقدم، بعد ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها محمد شريف بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد أيمن منصور بتسديدة قوية ردت من العارضة.

مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، فيتو 

وفي الدقيقة 81، واصل طلائع الجيش خطورته بعرضية من أحمد أيمن منصور قابلها محمد فتح الله برأسية ارتطمت بخالد قمر قبل أن تمر إلى المرمى ثم أمسك بها الحارس محمد صبحي.

مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، فيتو 

وفي الدقيقة 88، أحرز حسام عبد المجيد هدف الزمالك الأول بالدقيقة 88 بعد ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو ليرتقي حسام عبد المجيد ويلعب رأسية تسكن شباك طلائع الجيش.

مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، فيتو 

فيما أضاف الهدف الثاني إبراهيما نداي في الوقت بدل الضائع، بعد اختراق من الجهة اليسرى وإرسال عرضية قوية قابلها نداي برأسية في شباك حارس الطلائع. 

مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، فيتو 

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

لعب الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أمام طلائع الجيش بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: أحمد فتوح  - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، فيتو 

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 50 نقطة في المركز الرابع بـ جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ17 برصيد 26 نقطة.

مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، فيتو 

 

خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك

وخاض نادي الزمالك 7 مباريات تحت قيادة أوسوريو بواقع 6 مباريات في الدوري المصري ومباراة في كأس مصر. 

وتعادل مع المقاولون العرب في الدوري المصري بنتيجة 2-2، وفاز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الدوري المصري، كما فاز على بروكسي في كأس مصر بنتيجة 3-2، وخسر من الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في الدوري المصري، ثم فاز على أسوان 1-0 بالدوري، وأخيرا تعادل مع الداخلية 1-1 في الدوري المصري، قبل الفوز على الطلائع في مباراة اليوم.

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