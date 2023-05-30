الثلاثاء 30 مايو 2023
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رياضة

من هو رئيس نادي الزمالك بعد رحيل مرتضى منصور؟ المستشار القانوني يجيب (فيديو)

نادي الزمالك، فيتو
نادي الزمالك، فيتو

نادي الزمالك، قال محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك: "إن غياب مرتضى منصور عن مجلس إدارة النادي خسارة كبيرة جدا، والإدارة حاليا ليست مستقرة بشكل كامل"، مضيفًا: "رئيس نادي الزمالك كان قادرًا على حل عديد من المشكلات والقضايا الخاصة بالنادي".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "إن مجلس الإدارة الحالي يستعين بـ  مرتضى منصور فى بعض المشاكل والقضايا لحلها، ومجلس إدارة الزمالك يقوم بإدارة النادي بمسئولية تضامنية فيما بينهم لأن القانون لا يمنح أحقية القيام بأعمال رئيس النادي".

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وتابع: "لا يوجد قائم بالأعمال فى لائحة النادي فكافة القرارات التى يتخذها مجلس إدارة الزمالك تضامنية وهناك تأثير بسبب غياب رئيس النادي سواء على المستوي الاجتماعي أو المالي، وكان هناك بعض المشاكل التى كان يتم إنهاؤها بالعلاقات"، نافيا صحة هروب مدرب فريق نادي الزمالك.

 ضبط أداء نادي الزمالك


وأوضح: "محدش وقف جنب نادي الزمالك ما عدا وزير الرياضة الذى يحاول ضبط أداء نادي الزمالك من تلقاء نفسه بعد تنحي مرتضى منصور عن إدارة نادي الزمالك، وبالنسبة لعقد الجمعية العمومية أن مجلس الإدارة يدعو لعقد الجمعية العمومية من أول يوليو المقبل حتى 30 أكتوبر المقبل ويتم وضع بند انتخاب الرئيس ونائبه".

 ترشح مرتضى منصور لانتخابات الزمالك

وعن إمكانية ترشح مرتضى منصور، أوضح: "يحق للمستشار مرتضى منصور أن يترشح لخوض انتخابات نادي الزمالك على منصب رئيس النادي، فهو ليس متهما فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، والسب على سبيل الحصر وليست مخلة بالشرف والإهانة، وسبق اتهام مرتضى منصور فى قضايا سب وقذف وبعدها ترشح للانتخابات ونجح فيها".


حبس مرتضى منصور

قضت محكمة الجنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

حبس مرتضى منصور في قضية سب الخطيب  


وتضمن الحكم إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي التي يتهم فيها مرتضى منصور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

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نادي الزمالك محمود العسال المستشار القانوني مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حبس مرتضي منصور

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