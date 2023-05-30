الولايات المتحدة تطبق قانون قيصر على شركتين سوريتين

في أول خطوة عدائية ضد سوريا بعد عودتها للجامعة العربية، فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على شركتين سوريتين للخدمات المالية قالت إنهما "تساعدان الحكومة في الحفاظ على إمكانية الوصول إلى النظام المالي العالمي في انتهاك للعقوبات".

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان شركتي الخدمات المالية، الفاضل للصرافة والأدهم للصرافة، بمساعدة حكومة الرئيس بشار الأسد وحليفيها، حزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني أحد أذرع الحرس الثوري، حسب تعبير الوزارة.

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قانون قيصر

وتأتي العقوبات، التي فُرضت بموجب قانون قيصر بعد أن طوت الدول العربية في وقت سابق من هذا الشهر صفحة سنوات من القطيعة، وأعادت قبول سوريا في جامعة الدول العربية.

وكان قانون قيصر أيضًا وراء جولة صارمة من العقوبات فُرضت على سوريا في عام 2020.

ويستثني القانون المنظمات غير الحكومية التي تقدّم المساعدات في سوريا.

وعلى الرغم من اللهجة القاسية للمشروع، فإنه يترك الباب مفتوحًا للحل السياسي، بشرط وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني، كما يمكن للرئيس الأمريكي رفع العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.

رفض أمريكي لعودة سوريا للجامعة العربية

وقالت الولايات المتحدة إنها لن تطبع العلاقات مع الأسد وإن سوريا لا تستحق إعادة قبولها في جامعة الدول العربية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية انتقدت مؤخرا، قرار عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية، قائلة: إن دمشق لا تستحق هذه الخطوة، كما شككت في رغبة الرئيس السوري بشار الأسد في حل الأزمة الناجمة عن الحرب الأهلية في بلاده.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: إن الولايات المتحدة تعتقد، مع ذلك، بأن الشركاء العرب يعتزمون استخدام التواصل المباشر مع الأسد للضغط من أجل حل الأزمة السورية التي طال أمدها.

مشروع قانون لمنع واشنطن من الاعتراف بالأسد

وفي وقت سابق، قدمت مجموعة مشرعين أمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون يستهدف منع الحكومة الأمريكية من الاعتراف ببشار الأسد رئيسا لسوريا، وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات في تحذير للدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع الأسد.

ويمنع مشروع القانون الحكومة الاتحادية الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة سورية، أو تطبيع العلاقات معها، كما يوسع قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض مجموعة عقوبات صارمة على سوريا منذ 2020.

وقال النائب الأمريكي جو ويلسون، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، في بيان: إن "الدول التي تختار التطبيع مع مرتكب القتل الجماعي دون ندم وتاجر المخدرات بشار الأسد تسير في الاتجاه الخطأ".

وقدم مشروع القانون ويلسون ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الجمهوري أيضا مايكل ماكول، والجمهوري فرينش هيل والديمقراطي بريندان بويل، اللذان يشاركان في رئاسة تكتل سوريا حرة وديمقراطية ومستقرة، وآخرون.

وقال موظف كبير في الكونجرس عمل على مشروع القانون لوكالة رويترز، إن مشروع القانون تحذير لتركيا ودول عربية من مواجهة عواقب وخيمة إذا تفاعلت مع حكومة الأسد.

وقال الموظف إن "إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية أثار حفيظة أعضاء الكونجرس، وكشف الحاجة إلى ضرورة التحرك بسرعة لإرسال إشارة".

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