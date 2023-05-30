نادي القناة يعلن مواعيد وتفاصيل اختبارات الناشئين 2023

اختبارات الناشئين 2023، أعلن نادي القناة الرياضي عن فتح باب الاختبارات بقطاع الناشئين لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2023 ـ 2024.

موعد اختبارات نادي القناة 2023



وتبدأ اختبارات نادي القناة للناشئين من يوم السبت الموافق 3/6/2023 تحت إشراف نخبة متخصصة ومتميزة من مدربي نادي القناة تحت إشراف المدير الفني للقطاع الكابتن علاء بدير.



وتبدأ الاختبارات طبقًا للمواعيد التالية:

1ـ قطاع الناشئين من مواليد 2006 حتي مواليد 2009

تبدأ الاختبارات أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع خلال الفترة من 3/ 6/ 2023 حتي 26/ 6/ 2023

وتقام الاختبارات للمراحل العمرية 2008 ـ 2009 أيام السبت والإثنين والأربعاء من الساعة التاسعة صباحًا حتي الحادية عشر

بينما تقام الاختبارات للمراحل العمرية 2006 ـ 2007 في نفس الأيام من الساعة الحادية عشر صباحًا حتي الواحدة ظهرًا.

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2ـ مدرسة الكرة من مواليد 2010 حتي مواليد 2016

تبدأ الاختبارات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع خلال الفترة 4/ 6/ 2023 حتي 25/ 6/ 2023

وتقام الاختبارات للمراحل العمرية 2016 ـ 2015 ـ 2014 أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الساعة الحادية عشر

بينما تقام الاختبارات للمراحل العمرية 2013 ـ 2012 ـ 2011 ـ 2010 في نفس الأيام من الساعة الحادية عشر حتي الساعة الواحدة ظهرًا.

اختبارات نادي القناة خارج الاسماعيلية



وتبدأ اختبارات نادي القناة خارج مدينة الإسماعيلية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 10/ 6/ 2023 وحتى يوم الإثنين الموافق 26/ 6/ 2023.



تعليمات نادي القناة لاختبارات الناشئين 2023



1ـ تقام الاختبارات بنادي القناة القديم بجوار مصنع الكوكاكولا

2ـ تبدأ جميع الاختبارات من الساعة التاسعة صباحًا حتي الساعة الواحدة ظهرًا

3ـ يرجي الالتزام بالملابس الرياضية والحذاء الرياضي

علي أن تكون سعر الاستمارة خمسين جنيهًا وتشمل منح كل مختبر "زجاجة مياه وعصير"

موعد اختبارات الناشئين والامتحانات الدراسية

ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2023 - 2024 حتى شهر أغسطس المقبل، ويركز عدد من الأندية على ربط مواعيد الاختبارات بمواعيد انتهاء الطلاب من الامتحانات الدراسية لضمان وجود إقبال على عملية الاختبارات.



الأعمار السنية المطلوبة في اختبارات الناشئين 202‪3



اختبارات الناشئين 2023، ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2022-2023، لمواليد 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009.

ومرحلة البراعم المطلوبة مواليد 2010 و2011 و2012 و2013 و2014.



شروط التقدم لاختبارات الناشئين



وتضع الأندية شروطًا للتقدم لاختبارات الناشئين للالتحاق بفرق النادي تتمثل في التالي:

1- السن المناسب للتقدم للاختبارات أقل سن من مواليد 2015 وأكبر سن مواليد 2003.

2- أن يكون لائقًا طبيًّا وبدنيًّا ويجتاز الكشف الطبي والمعمول به في عدد من الأندية.

3- شراء استمارة الاختبارات.

4- التقدم في الموعد المحدد من النادي لاختبارات الناشئين.



مواعيد اختبارات الناشئين بالأندية



اختبارات الناشئين 2023، ويمر المتقدم للاختبارات بعدة مراحل للالتحاق بالنادي ويبدأ أولها بالخضوع للاختبار مع المتقدمين ثم التصعيد للمرحلة الثانية "التصفية" للاعبين المتقدمين خلال الاختبارات وإذا تخطى هذه المرحلة يتم اختياره للتصفية النهائية مع فريق النادي ومقارنته بمستوى اللاعبين المقيدين فعليا بالفريق وإذا كان المتقدم بنفس درجة لاعبي النادي أو أكثر يتم قيده في الفريق بعد رغبة المدير الفني ولجنة من مدربي النادي.



متى يتم الالتحاق بفريق النادي من الاختبارات؟



ويلتحق المتقدم لاختبارات الناشئين لفريق النادي بعد اجتياز مراحل الاختبارات والكشف الطبي.

ويركز عدد من الأندية في اختياراتهم للاعب على عدة عوامل منها امتلاكه المهارة في تسلم وتسليم الكرة، والقدرة على المراوغة ورؤية اللاعب لزملائه في الملعب، بجانب قدرته البدنية وتفكيره العقلي داخل الملعب خلال التقسيمات التي يخضع لها أثناء عملية الاختبارات بصفة عامة.