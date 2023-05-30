اختبارات الناشئين، اللجنة الفنية في المحلة تضع آليات العمل في الاختبارات

اختبارات الناشئين، عقدت اللجنة الفنية لاختبارات قطاع الناشئين بنادي غزل المحلة اجتماعها الأول مساء أمس الإثنين بمقر النادي بالشركة، لوضع التصور النهائي وآليات العمل الخاصة بالاختبارات هذا الموسم لضمان اختيار أفضل العناصر بشفافية تامة لدعم فرق قطاع الناشئين باللاعبين الموهوبين.

وحضر الاجتماع كابتن صابر عيد المدير الرياضي ومحمد جنيدي مدير قطاع الناشئين، وأحمد حسن رئيس اللجنة الفنية للاختبارات ووائل شكر مقرر اللجنة الفنية ونائب المدير الرياضي وعضوية كل من محمود صبحي ومحمد الهلباوي وعلي الشيخ وعلي سمير وعبد الرحيم طه ومحمد عبد الرازق وعزيز نبيل وإكرامي عبد العزيز وخالد إسماعيل وسعد أبو الوفا ومحمود عبد العزيز وعمرو رمضان ومحمود خضر ومحمود البلعوطي وسامي عبود مدربي حراس المرمى، وهشام الدسوقي ومحمد صلاح وعلاء عطية وعمرو الحشاش إداريين، وطارق عبد الفتاح وخالد أشرف أخصائيين.

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وقرر مجلس إدارة شركة الكرة برئاسة أسامة خليل تشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى من نجوم غزل المحلة للإشراف على الاختبارات لتقام وفق أعلى معايير يتم اتباعها وشفافية في اختيار الأفضل من المواهب التي ستخوض الاختبارات، والتي تنطلق بالنادي يوم 3 يونيو المقبل.

بينما تبدأ الاختبارات خارج مدينة المحلة يوم الأربعاء المقبل بالقنطرة البيضاء في محافظة كفر الشيخ، على أن تقام الاختبارات في محافظة القاهرة يوم 2 يونيو المقبل على إستاد السلام.

موعد اختبارات الناشئين والامتحانات الدراسية

ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2023 - 2024 حتى شهر أغسطس المقبل، ويركز عدد من الأندية على ربط مواعيد الاختبارات بمواعيد انتهاء الطلاب من الامتحانات الدراسية لضمان وجود إقبال على عملية الاختبارات.



الأعمار السنية المطلوبة في اختبارات الناشئين 202‪3

اختبارات الناشئين 2023، ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2022-2023، لمواليد 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009.

ومرحلة البراعم المطلوبة مواليد 2010 و2011 و2012 و2013 و2014.



شروط التقدم لاختبارات الناشئين

وتضع الأندية شروطًا للتقدم لاختبارات الناشئين للالتحاق بفرق النادي تتمثل في التالي:

1- السن المناسب للتقدم للاختبارات أقل سن من مواليد 2015 وأكبر سن مواليد 2003.

2- أن يكون لائقًا طبيًّا وبدنيًّا ويجتاز الكشف الطبي والمعمول به في عدد من الأندية.

3- شراء استمارة الاختبارات.

4- التقدم في الموعد المحدد من النادي لاختبارات الناشئين.



مواعيد اختبارات الناشئين بالأندية

اختبارات الناشئين 2023، ويمر المتقدم للاختبارات بعدة مراحل للالتحاق بالنادي ويبدأ أولها بالخضوع للاختبار مع المتقدمين ثم التصعيد للمرحلة الثانية "التصفية" للاعبين المتقدمين خلال الاختبارات وإذا تخطى هذه المرحلة يتم اختياره للتصفية النهائية مع فريق النادي ومقارنته بمستوى اللاعبين المقيدين فعليا بالفريق وإذا كان المتقدم بنفس درجة لاعبي النادي أو أكثر يتم قيده في الفريق بعد رغبة المدير الفني ولجنة من مدربي النادي.



متى يتم الالتحاق بفريق النادي من الاختبارات؟

ويلتحق المتقدم لاختبارات الناشئين لفريق النادي بعد اجتياز مراحل الاختبارات والكشف الطبي.

ويركز عدد من الأندية في اختياراتهم للاعب على عدة عوامل منها امتلاكه المهارة في تسلم وتسليم الكرة، والقدرة على المراوغة ورؤية اللاعب لزملائه في الملعب، بجانب قدرته البدنية وتفكيره العقلي داخل الملعب خلال التقسيمات التي يخضع لها أثناء عملية الاختبارات بصفة عامة.