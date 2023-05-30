اختبارات الناشئين 2023، استمارة الإسماعيلي الأغلى و3 أندية تطرحها مجانا

اختبارات الناشئين 2023، تعد استمارة اختبارات الإسماعيلي هي الأعلي سعرا حتي الآن لاستقبال اللاعبين المتقدمين لاختبارات الناشئين 2023.

أسعار استمارة اختبارات الناشئين بالأندية 2023

ويتصدر الإسماعيلي الأغلى بأسعار استمارات اختبارات الناشئين 2023، بواقع 150 متقدما ويليه المقاولون وطلائع الجيش والاتحاد السكندري وإنبي في المرتبة الثانية بـ 100 جنيه للمتقدم، فيما تقام اختبارات الناشئين مجانا بثلاث أندية وهم وأدى دجلة وزد والمريخ البورسعيدي.

وأعلن أكثر من نادي عن موعد اختبارات الناشئين 2023-2024، للبحث عن مواهب جديدة وضمهم لفرق قطاع الناشئين بالنادي.

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وترصد السطور التالية، أسعار استمارات اختبارات الناشئين بالأندية 2023 للاندية التي أعلنت بشكل رسمي انطلاق الاختبارات استعدادا للموسم الجديد.

سعر استمارة اختبارات الناشئين بالمقاولون 2023

وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي المقاولون العرب مبلغ 100 جنيه للمتقدم.

سعر استمارة اختبارات الناشئين بنادي إنبي 2023

وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي إنبي مبلغ 100 جنيه للمتقدم.

سعر استمارة اختبارات الناشئين بنادي طلائع الجيش 2023

وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي طلائع الجيش مبلغ 100 جنيه للمتقدم.

سعر استمارة اختبارات الناشئين بنادي المصري البورسعيدي

وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي المصري البورسعيدي مبلغ 50 جنيها للمتقدم.

سعر استمارة اختبارات الناشئين بنادي غزل المحلة

وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي غزل المحلة مبلغ 50 جنيها للمتقدم.



سعر استمارة اختبارات الناشئين بنادي الانتاج الحربي

وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي الانتاج الحربي مبلغ 50 جنيها للمتقدم.

سعر استمارة اختبارات الناشئين بنادي الاتحاد السكندري

وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي الاتحاد السكندري مبلغ 100 جنيه للمتقدم.

سعر استمارة اختبارات الناشئين بنادي بتروجت

وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي بتروجت مبلغ 50 جنيها للمتقدم.

سعر استمارة اختبارات الناشئين بنادي الرجاء المطروحي

وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي الرجاء المطروحي مبلغ 50 جنيها للمتقدم.



موعد اختبارات الناشئين والامتحانات الدراسية

ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2023 - 2024 حتى شهر أغسطس المقبل، ويركز عدد من الأندية على ربط مواعيد الاختبارات بمواعيد انتهاء الطلاب من الامتحانات الدراسية لضمان وجود إقبال على عملية الاختبارات.



الأعمار السنية المطلوبة في اختبارات الناشئين 202‪3

اختبارات الناشئين 2023، ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2022-2023، لمواليد 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009.

ومرحلة البراعم المطلوبة مواليد 2010 و2011 و2012 و2013 و2014.



شروط التقدم لاختبارات الناشئين



وتضع الأندية شروطًا للتقدم لاختبارات الناشئين للالتحاق بفرق النادي تتمثل في التالي:

1- السن المناسب للتقدم للاختبارات أقل سن من مواليد 2015 وأكبر سن مواليد 2003.

2- أن يكون لائقًا طبيًّا وبدنيًّا ويجتاز الكشف الطبي والمعمول به في عدد من الأندية.

3- شراء استمارة الاختبارات.

4- التقدم في الموعد المحدد من النادي لاختبارات الناشئين.



مواعيد اختبارات الناشئين بالأندية



اختبارات الناشئين 2023، ويمر المتقدم للاختبارات بعدة مراحل للالتحاق بالنادي ويبدأ أولها بالخضوع للاختبار مع المتقدمين ثم التصعيد للمرحلة الثانية "التصفية" للاعبين المتقدمين خلال الاختبارات وإذا تخطى هذه المرحلة يتم اختياره للتصفية النهائية مع فريق النادي ومقارنته بمستوى اللاعبين المقيدين فعليا بالفريق وإذا كان المتقدم بنفس درجة لاعبي النادي أو أكثر يتم قيده في الفريق بعد رغبة المدير الفني ولجنة من مدربي النادي.



متى يتم الالتحاق بفريق النادي من الاختبارات؟



ويلتحق المتقدم لاختبارات الناشئين لفريق النادي بعد اجتياز مراحل الاختبارات والكشف الطبي.

ويركز عدد من الأندية في اختياراتهم للاعب على عدة عوامل منها امتلاكه المهارة في تسلم وتسليم الكرة، والقدرة على المراوغة ورؤية اللاعب لزملائه في الملعب، بجانب قدرته البدنية وتفكيره العقلي داخل الملعب خلال التقسيمات التي يخضع لها أثناء عملية الاختبارات بصفة عامة.