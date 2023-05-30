الدوري المصري، بابا فاسيليو يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة الداخلية

الدوري المصري، أعلن القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، قائمة 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الداخلية ضمن مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها غدا الأربعاء ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

قائمة البنك الأهلي أمام الداخلية في الدوري المصري

وضمت قائمة البنك الأهلي في مواجهة الداخلية ببطولة الدوري المصري الممتاز كلا من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل، أحمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد ياسين، سعيدو سيمبوري، محمود الجزار، أمير مدحت، عاصم صلاح، إسحاقو يعقوبو، أسامة إبراهيم.

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خط الوسط: محمد فتحي، محمود سيد، محمد هلال، حمدي علاء، أحمد ياسر، أحمد سعيد، موسي دياوارا، محمود قاعود، فراس بن عايفية.

خط الهجوم: أسامة فيصل، باسم مرسي.

وتشهد القائمة غياب كل من محمود الزنفلي ومحمد بسيوني وكريم بامبو للإصابة، فيما يغيب إسلام جابر للإيقاف مباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارات.

من ناحية أخرى، أكد القبرصي بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أن الفوز علي أسوان المحترم مثير وغال، لا سيما أنه قدم نتائج كبيرة خلال مشواره في الدوري المصري.

وتابع بابا فاسيليو عقب المباراة:"سيطرنا علي شوط المباراة الأول، وأضعنا أهدافا محققة كانت كفيلة بتغيير سير اللقاء".

وأضاف:"عقب إحراز فريق أسوان هدف التقدم طالبت اللاعبين بالهدوء والتركيز من أجل العودة للقاء، وقد كنت سعيدا بالروح القتالية العالية لجميع اللاعبين وإصرارهم علي الفوز رغم التأخر بهدف"

وكشف:"سأمنح اللاعبين راحة يومين من أجل التقاط الأنفاس والعودة من جديد للعمل من أجل مباراة الداخلية المقبلة.

البنك الأهلي وأسوان

الدوري المصري، حقق فريق البنك الأهلي فوزا هاما على نظيره اسوان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

سيطر لاعبو البنك الأهلي على مجريات الأمور وشنوا أكثر من هجمة خطيرة على مرمى أسوان بفضل انطلاقات وتحركات كريم بامبو، إلا أن حارس أسوان وخط الدفاع أفسدوا كافة الهجمات.

وأهدر كريم بامبو فرصة هدف لفريقه البنك الأهلي بعد انفراد صريح بحارس أسوان في الدقيقة السابعة من المباراة بعد أن استلم كرة عرضية من محمد هلال من منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 15، سدد محمد هلال رأسية متقنة أبعدها حارس أسوان عمرو حسام بشكل مميز، قبل أن يسدد كريم بامبو كرة قوية في الدقيقة 28 تصدى لها الحارس ببراعة.

بدأ الشوط الثاني مثيرا بعدما سجل فريق أسوان الهدف الأول في المباراة عن طريق محمد حمدي زكي بعد أن تابع تمريرة أحمد خالد وسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 66، رد كرم بامبو بإحراز هدف التعادل لفريق البنك الأهلي بعد عرضية من محمد هلال من جهة اليسار مهدها محمود سيد بالرأس إلى بامبو الذي أودعها الشباك.

وفي الدقيقة 77، أحرز محمد هلال الهدف الثاني لفريق البنك الأهلي من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي لمسة يد على محمد عطوة داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 88، ألغى الحكم هدفا أحرزه فريق البنك الأهلي بداعي التسلل على أسامه فيصل، ليضغط بعدها لاعبو أسوان بهدف إدراك هدف التعادل، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل لينتهي اللقاء بفوز البنك الأهلي 2 / 1.

تشكيل أسوان أمام البنك الأهلي في الدوري المصري

لعب أسوان بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمي: عمرو حسام

خط الدفاع: أحمد فتحي كاستيلو – مصطفي عبد الرسول – علي فتحي

خط الوسط: عماد فتحي – محمد مصطفي ميدو – بلال السيد – حسام عرفات – محمد عطوة

خط الهجوم: محمد حمدي زكي - احمد خالد

تشكيل البنك الأهلي أمام أسوان

فيما جاء تشكيل فريق البنك الأهلي مكون من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت_ اسحاقو يعقوبو _ محمود الجزار

خط الوسط: محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ محمود قاعود _ أحمد ياسر

خط الهجوم: كريم بامبو

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي أحمد صبحي، أحمد ياسين، إسلام جابر، اسامة فيصل، عاصم صلاح، موسي دياوارا، حمدي علاء، باسم مرسي، أحمد سعيد.

بتلك النتيجة يتجمد رصيد أسوان عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، فيما يرتفع رصيد البنك الأهلي إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف عن أسوان.