الأربعاء 24 مايو 2023
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رياضة

الدوري المصري، البنك الأهلي يشعل صراع الهبوط بفوز مثير على أسوان

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

الدوري المصري، حقق فريق البنك الأهلي فوزا هاما على نظيره اسوان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

سيطر لاعبو البنك الأهلي على مجريات الأمور وشنوا أكثر من هجمة خطيرة على مرمى أسوان بفضل انطلاقات وتحركات كريم بامبو، إلا أن حارس أسوان وخط الدفاع أفسدوا كافة الهجمات.

وأهدر كريم بامبو فرصة هدف لفريقه البنك الأهلي بعد انفراد صريح بحارس أسوان في الدقيقة السابعة من المباراة بعد أن استلم كرة عرضية من محمد هلال من منتصف الملعب.

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وفي الدقيقة 15، سدد محمد هلال رأسية متقنة أبعدها حارس أسوان عمرو حسام بشكل مميز، قبل أن يسدد كريم بامبو كرة قوية في الدقيقة 28 تصدى لها الحارس ببراعة.

بدأ الشوط الثاني مثيرا بعدما سجل فريق أسوان الهدف الأول في المباراة عن طريق محمد حمدي زكي بعد أن تابع تمريرة أحمد خالد وسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 66، رد كرم بامبو بإحراز هدف التعادل لفريق البنك الأهلي بعد عرضية من محمد هلال من جهة اليسار مهدها محمود سيد بالرأس إلى بامبو الذي أودعها الشباك.

وفي الدقيقة 77، أحرز محمد هلال الهدف الثاني لفريق البنك الأهلي من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي لمسة يد على محمد عطوة داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 88، ألغى الحكم هدفا أحرزه فريق البنك الأهلي بداعي التسلل على أسامه فيصل، ليضغط بعدها لاعبو أسوان بهدف إدراك هدف التعادل، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل لينتهي اللقاء بفوز البنك الأهلي 2 / 1.

تشكيل أسوان أمام البنك الأهلي في الدوري المصري

لعب أسوان بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمي: عمرو حسام

خط الدفاع: أحمد فتحي كاستيلو – مصطفي عبد الرسول – علي فتحي

خط الوسط: عماد فتحي – محمد مصطفي ميدو – بلال السيد – حسام عرفات – محمد عطوة

خط الهجوم: محمد حمدي زكي - احمد خالد

تشكيل البنك الأهلي أمام أسوان 

فيما جاء تشكيل فريق البنك الأهلي مكون من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت_ اسحاقو يعقوبو _ محمود الجزار

خط الوسط: محمد فتحي _ محمود سيد  _ محمد هلال  _ محمود قاعود _ أحمد ياسر

خط الهجوم: كريم بامبو

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي أحمد صبحي، أحمد ياسين، إسلام جابر، اسامة فيصل، عاصم صلاح، موسي دياوارا، حمدي علاء، باسم مرسي، أحمد سعيد.

أسوان يتطلع إلى الفوز على البنك الأهلى

بتلك النتيجة يتجمد رصيد أسوان عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، فيما يرتفع رصيد البنك الأهلي إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف عن أسوان.

ويتصدر النادي الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة ويليه  بيراميدز ثانيا برصيد 52 نقطة ثم فيوتشر ثالثا برصيد 51 نقطة والزمالك رابعا برصيد 47 نقطة علما بأن الأهلي لديه أكثر من مباراة مؤجلة.  

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم


1- الأهلي 53  نقطة 

2-  بيراميدز 52 نقطة 

3- فيوتشر 51 نقطة

4-  الزمالك 47 نقطة 

5-المقاولون 41 نقطة 

6-  المصري البورسعيدي 40 نقطة  

7- الاتحاد السكندري 40 نقطة 

8-  فاركو  37 نقطة 

9-  إنبي 36 نقطة    

10- سموحة 35 نقطة 

11-  الإسماعيلي 32 نقطة    

12-  سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

13- البنك الأهلي 31 نقطة 

14- أسوان 31 نقطة

15- غزل المحلة 31 نقطة  

16- الداخلية 28 نقطة 

17- طلائع الجيش 26 نقطة

18- حرس الحدود 16 نقطة.

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