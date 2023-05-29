دليلك قبل السفر لأداء مناسك الحج والعمرة.. النصائح والإرشادات والمحظور والمسموح به (مستند)

أعدت وزارة الداخلية تنسيقا مع دار الإفتاء المصرية، دليل المواطن للحج والعمرة من راغبى أداء مناسك الحج لهذا العام بالإضافة إلى الإجابة عن كافة التساؤلات تتعلق فى أذهان المواطنين وخاصة من يسافر لأول مرة سواء لأداء العمرة أو أداء مناسك الحج لعام الحالى 2023.

وانتهت على مدار الفترة الماضية وزارة الداخلية من إعلان أسماء الفائزين فى قرعة الحج، كذا الحج السياحى وحج الجمعيات وأوشكت السلطات بمختلف الجهات الحكومية على الانتهاء من التجهيزات إنطلاق الأفواج الحج خلال الفترة المقبلة.

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دليل الحج والعمرة

دليل الحج والعمرة

يبحث العديد من المسافرين لأداء فريضة الحج والعمرة على النصائح والإرشادات والمحظورة والمسموح به لأداء فريضة الحج بشكل سليم فى إطار "خدمتك فى فيتو" نوضح التفاصيل الكاملة فى هذا الملف ومن أبرزها:

نصائح قبل السفر لأداء فريضة الحج

1-على الحاج أو المعتمر أن يقصد بنُسُكه وجه الله تعالى والتقرب إليه بما يرضيه من الطاعات في تلك الأماكن المقدسة، ويحذر في كل ذلك من الرياء والمفاخرة والسمعة حتى يَسْلم من حبوط العمل وعدم قبوله.



2- على كل مسلمة ومسلم دعاه الله لحج بيته وعمرته أن يخلص التوبة إلى الله سبحانه، ويسأله غفران ذنوبه؛ ليبدأ عهدًا جديدًا مع ربه. ويعقد معه صلحا لا يحنث فيه.



3- من علامات الإخلاص: أن يتم إعداد نفقة الحج من أطيب الكسب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومن حج من مال غير حلال

ولبى: «لبيك اللهم لبيك قال الله سبحانه له كما جاء في الحديث الشريف -: «لا لَبَّيْكَ، وَلَا سَعْدَيْكَ حَتَّى تَرُدَّ مَا فِي يَدَيْكَ».



4-ومن مظاهر التوبة وصدق الإخلاص فيها: أن يُطَهِّر الإنسان نفسه، ( ويخلص رقبته من المظالم وحقوق الغير، فيرد الديون إلى أصحابها متى استطاع إلى ذلك سبيلا، ويتوب إلى الله ويستغفره فيما عجز عن رده ) وأن يصل أرحامه ويبر والديه، ويترضى (٢) إخوانه وجيرانه.

5- ينبغي لمن قدر له الله تعالى النسك أن يتعلم ما يحتاج إليه من أحكام الحج والعمرة بحيث تقع أعماله صحيحة شرعًا، ويتفقه في ذلك ويسأل أهل الفقه والفتوى خاصة المؤسسات الإفتائية- عما أشكل عليه؛ ليكون على بصيرة في أمره.



6-وكن على يقين أن اختلاف الفقهاء في مسائل الأحكام الشرعية رحمة وتيسير، فلا تُشَدِّد على نفسك، ولا تظنَّنَّ بأحدٍ عَمِل عملًا يخالف ما تعمله ظن سوء ما دام عمله يوافق قولا لأحد المجتهدين.

7-من المهم أن يستعد الحاج بتهيئة نفسه روحيا بالاستعدادالصادق وتجديد النية والتوجه الخالص فيما بينه وبين الله تعالى.

8-كذلك من المهم أن يتم الاستعداد البدني لأعمال الحج، وهي أعمال تحتاج إلى مجهود بدني شاق في المقام الأول، مما يتطلب توفّر الطاقة والاستقرار في النفس والجسم، وهذا يستلزم القيام بممارسة - رياضة المشي على الأقل ولو لمسافات قصيرة قبل السفر، وتغيير عادت النوم والأكل ونحو ذلك.

اداء مناسك الحج

9-من الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج: القدرة على تحمل أعباء السفر ومشقاته، فلا حرج عليك أيها المسلم إذا قعد بك عجزك الجسدي عن الحج، فإن الحج مفروض على القادر المستطيع ومن الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج: القدرة المالية على تكلفة الرحلة ذهابًا وإيابًا، مع كفاية من تلزمه نفقتهم خلال مدة السفر.

11 - لا تكلف نفسك فوق طاقتها في المال أو الجهد الجسدي، واحرص على راحة غيرك، كما تحرص على راحة نفسك وعامل

الناس بما تحب أن يعاملوك به.



12 - عليك أن تخبر أقرب الناس إليك بما لك أو عليك، وحُثَّ - الأبناء والبنات والأهل والإخوان على تقوى الله والتمسك بآداب الدين والمحافظة على أداء فرائضه.



13- الاستعداد للرحلة المباركة وتجهيز المستلزمات، ومنها: ملابس الإحرام، وأخذ التطعيمات المقررة من الجهات الصحية، ومراعاة ما تقتضيه حالتك الصحية أثناء الرحلة ذهابًا وإيابًا.

أداء مناسك العمرة

14 - ينبغي أن يتأكد الحاج في يوم السفر من الوقت المحدد للسفر وترتيباته، والحرص على اقتناء الوثائق اللازمة، واصطحاب ما يفيد بالحالة الصحية من كميات الأدوية المناسبة بناء على استشارة طبية، والتنسيق مع مسؤول الحملة المختص، وليحرص على دعاء السفر أثناء رحلته.



15- ينبغي إشاعة روح التسامح والتعاون بين الحجاج ومساعدة بعضهم بعضًا، ويُراعى دائما المُسِنَّون وذوو الهمم والنساء، سواء في ذلك أثناء ركوب وسيلة السفر والانتقالات والسكن وأداء المناسك.

16- في أثناء ركوب وسيلة السفر كالطائرة ينبغي التزام الهدوء والنظام، واتباع التعليمات المقرَّرة والحرص على الطهارة التامة قبل الصعود؛ وبالنسبة للحجاج المتوجهين إلى مكة مباشرة، يفضّل ارتداء ملابس الإحرام قبل الصعود إلى الطائرة.



17 - في أثناء السفر يستحب الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، والذكر والاستغفار، والدعاء، وتلاوة القرآن وتدبر معانيه مع المحافظة على الصلوات في جماعة، وحفظ: اللسان من القيل والقال، والخوض فيما لا يعنيه.

18- وجوب الالتزام بالتعليمات والإجراءات المنظمة لأنها اتخذت من أجل سلامة الحجاج، ومراجعة الجهة المنظمة لفوجك في كافة الاستشارات الشرعية والإدارية والطبية والوقائية ".

أداء مناسك الحج

دليلك قبل السفر لأداء مناسك الحج والعمرة

وكشفت وزارة الداخلية من خلال الدليل الذى أعدته مع دار الإفتاء الإجابة عن كافة التساؤلات تتعلق فى أذهان المواطنين.



1- إذا أردت العمرة فقط أو الحج فقط أو هما معا فلا تُجاوِز الميقات إلا مُحْرِمًا بالشروط المتقدمة

2- وللمُحرِم أن يلبس النظارة وساعة اليد والخاتم المباح، وأن يشد على وسطه الحزام ونحوه

3- وللمرأة أن تلبس الحلي المعتادة والحرير والجوارب وما تشاء من وألوان دون تبرج، وإن كان الأولى البعد عن الألوان اللافتة والزينة

4- الممنوع على الرجال لبس المخيط المفصَّل على البدن والثياب - التي تحيط به وتستمسك بنفسها ولو لم تكن بها خياطة، كالجوارب و(الفانلات) و(الكلسونات) و(الشروز) ولا بأس باستخدام الصابون؛ لأنه ليس من الطيب المحظور.



5- للحاج بعد الإحرام إصلاح الإزار والرداء، وجمع قطعها على بعض للارتداء، وتشبيكها لستر العورة، ولا يعتبر مخيطًا ولا مُحيطا.

6 - الحيض أو النفاس لا يمنع من الإحرام، وللحائض والنفساء عند الإحرام أن تأتي بكل أعمال الحج من الوقوف بعرفة، ورمي الجمرات، وما إليهما، لكنها لا تطوف؛ لأنها ممنوعة من الدخول في المسجد.

7- إلا في طواف الإفاضة إذا ضاق وقتها عن المكث في مكة إلى أن ينقطع دمها، فلها أن تغسل الموضع وتعصبه حتى لا يسقط الدم وتطوف. حسبما تقدم بيان وجهه وليس لها ذلك في طواف الوداع، إذ لو فاجأها الحيض فيه أو قبله تركته وسافرت مع فوجها، ولا شيء عليها.

8- كشف الكتف الأيمن للرجال في الإحرام الاضطباع مندوب فقط للرجال عند بدء طواف بعده سعيّ، ولو تركه المحرم في طوافه فلا

شيء في تركه - تحية البيت الحرام الطوافُ لمن أراده عند دخوله، ومن لم يُرده فليصل ركعتين تحية المسجد قبل الجلوس، والأولى الطوافُ للمستطيع.

9 - يُكره للرجال المزاحمة على استلام الحجر الأسود، ويحرم هذا على النساء منعًا من التصاقهن بالرجال.



11 - إذا أقيمت الصلاة أثناء الطوافِ أو السعي فصل مع الإمام جماعة؛ لتحصيل ثوابها، ثم أكمل الطواف والسعي من حيث توقفت ويجوز لمن يعجز عن موالاة الطواف أو السعي أن يستريح بين الأشواط بقدر ما يستعيد نشاطه.



12 - الوضوء شرط في طواف الركن للحج أو العمرة وليس شرطًا في السعي، ولكن الأفضل أن يكون الساعي متوضئًا. ۱۲ - كلُّ مَن لزمه هَدْي قِران أو تمتُّع، إذا لم يجده أو لم يجد ثمنه، أو كان محتاجًا إلى ثمنه في ضرورات سفره، أو احتياجًا شرعيا لنفقته - في حجه - وجب عليه بديله، وهو صوم ثلاثة أيام متتابعة في الحج بعد إحرامه له، لا يتجاوز بها يوم عرفة والأولى ألا يصوم يوم عرفة.

13- من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام السابق ذكرها غير الوطء وقتل الصيد كتقليم الأظافر أو التطيب، فالواجب فيه سبعة أيام متتابعة بعد رجوعه إلى وطنه، وإذا فاته صوم الثلاثة في الحج أو عجز عنها هناك، صام العشرة جميعًا بعد العودة إلى أهله.



على التخيير: صوم ثلاثة أيام في أي مكان شاء، أو التصدق بثلاثة آصع ) -٧٥ كجم تقريبا - على ستة مساكين في أي مكان شاء، كما هو مذهب الحنفية والمالكية، أو ذبح شاة في الحرم عند الجمهور، أو في أي مكان شاء عند المالكية، وهو الذي نختاره للفتوى.

14- إذا دخلَتِ المرأة مكة مُحْرِمَةً بالعمرة فقط ثم فاجأها المحيض وخشيت امتداده وفوات وقت الإحرام بالحج - يوم الثامن من ذي الحجة - أحرمت بالحج وصارت قارنةً، وعليها دم القِران.



16 - لا حرج في المرور بين يدي المصلين في الحرم. وصلاة النفل جائزة فيه في كل وقت، بمعنى أنها غير ممنوعة في الأوقات المكروهة والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الموفق للصواب وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا ربنا إنك أنت، الغفور الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومَن تبع دينه ووالاه.

الإحرام



ها أنت أيها الحاج قد هيأت نفسك لبدء الرحلة المباركة، وينبغي عليك مراعاة الإرشادات الآتية قبل إحرامك: يستحبُّ في حقك أن تُقَلّم أظافرك وأن تتعاهد شعرك وشاربك وعانتك وإبطيك، فتحلق أو تقص ما تدعو الحاجة إلى أخذه؛ لئلا تحتاج إلى ذلك بعد الإحرام.

حافظ على نظافتك في البدن والملبس والمأكل والمشرب، وعلى نظافة الأماكن المباركة التي تتردد عليها؛ لأن الإسلام دين النظافة. يستحبُّ الاغتسال بنية الإحرام، ويستوي فيه الرجل والمرأة، والصغير والكبير، وسواء أكانت المرأة طاهرةً من الحيض والنفاس أو حائضًا أو نُفَساء.



وإذا كان جنبًا فيكفيه غُسل واحد بنية إزالة الجنابة والإحرام. والتزين على الصورة المناسبة والمألوفة للشخص، ولا حرج - شرعًا في تطييب البدن بعد الاغتسال وقبل لبس ملابس الإحرام، ولا يضرُّ بقاء الرائحة الطيبة في الثوب بعد الإحرام، والأولى أن يتطيب بطيب لا تبقى مادته وجرمه.

أداء مناسك الحج

لا بد أن يكون الإحرام من الميقات المكاني المحدد شرعًا لكل أهل بلد ولمن أتى من جهتهم. صون الإحرام عن المحظورات، وسيأتي تفصيلها. صلاة ركعتين سُنَّة،الإحرام، وتجزئ الصلاة المكتوبة عن هذه السُّنّة اتفاقا كذلك، كما في تحية المسجد.



صفة ملابس الإحرام إزار: وهو ثوب من قماش تلفه على وسطك تستر به جسدك ما - بين سُرَّتِك إلى ما دون ركبتيك ورداء: وهو ثوب -كذلك- تستر به ما فوق سرتك إلى كتفيك فيما عدا رأسك ووجهك واحذر أن تلبس - في مدة الإحرام- (فانلة) أو جَوْربًا أو جلبابًا أو شيئًا مما اعتدت لبسه من الثياب المفصَّلة المخيطة ومع لكن إذا كنت مضطرا فلك أن تلبس ذلك الفدية؛ فقد قال الله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ﴾ ونعل تلبسه في رجليك يظهر منه الكعب من كل رجل، والمراد بالكعب هنا: العظم المرتفع بظاهر القدم وكل هذا للحاج الرجل، أما المرأة الحاجة فتلبس ملابسها المعتادة، الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها، ولا تكشف إلا ولا تخالط زوجتك أو تفعل معها دواعي المخالطة، كاللمس والتقبيل بشهوة.

ولا تتعرض لصيد البر الوحشي، أو لشجر الحرم.

وإذا فعل المحرم واحدا من هذه المحظورات قبل التحلُّل الأول ـ رمي جمرة العقبة في عاشر ذي الحجة - صح حجه، وصحت عمرته، ولكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام. أما الجماع قبل رمي جمرة العقبة (التحلل الأول) فإنه يُفسد الحج، وعلى من فعل ذلك أن يُعيد الحج مرة أخرى ولا تلبس أيَّ مَخِيط مُحِيط. في عام قادم.

ويحرم على المرأة الانتقاب (تغطية الوجه) أو لبس القفازين. ومحظور على المسلمة وعلى المسلم: المخاصمة والجدال بالباطل مع الرفقة؛ لقول الله سبحانه: “ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَ”.



ومتى أحرمت ونويت ولَبَّيْتَ كما سبق صار محظورًا عليك الوقوع في شيء من تلك المحظورات.

ما يُباح للمُحرِم بعد الإحرام يُباح الاغتسال، وتغيير ملابس الإحرام، واستعمال الصابون للتنظيف وللمرأة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ فقد أذن الرسول.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ للسيدة عائشة رَضَ اللَّهُ عَنْهَا في ذلك بقوله: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي»و في حالة احتياج المُحرِم -كشعوره بالبرد- لأن يضع على كتفيه نحو عباءة من غير إدخال يديه أو إحداهما في كُمَّيْه ولم يَزُرَّهُ؛ جَازَ مع الكراهة، ولا فداءً عليه، كما هو مذهب الحنفية والخرقي من الحنابلة.

ويُباح أيضًا الحجامة، وفقء الدمل، ونزع الضرس، وقطع العِرْق، وحت الرأس والجسد، دون شد الشعر. - ويباح النظر في المرآة والتداوي.

ويُباح التظلل بمظلة أو خيمة أو سقف. أما شم الروائح الطيبة فدائر بين الكراهة والتحريم، ومن ثَمَّ يستحبُّ أن يمتنع الحاج عن استعمالها قصدًا. أما ما يحدث من الجلوس أو المرور في مكان طيب الرائحة فلا كراهة فيه ولا تحريم. وإذا احتلم المحرم أو فكر أو نظر فأنزل فلا شيء عليه عند الشافعية. دخول مكة المكرمة: ها أنت أيها الحاج أو المعتمر - على مشارف مكة محرمًا، فمتى دخلتها بعون الله.