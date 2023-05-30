8 نصائح من السعودية لحجاج بيت الله الحرام لضمان رحلة آمنة

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن المملكة العربية السعودية بدأت في استقبال ضيوف الرحمن لأداء فريضة الحج لعام 1444 هـ/2023 م وذلك تحت شعار (بسلام - آمنين).

نصائح استقبال الحجاج

واضاف نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن وزارة الحج والعمرة السعودية بدأت في تقديم نصائح لحجاج بيت الله الحرام القادمين من شتى بقاع الأرض، تتلخص في الآتي:

- عدم حمل مبالغ مالية كبيرة عند القدوم ومغادرة المملكة، حيث أكدت ضرورة الأفصاح عن المبالغ أو الأغراض التي بحوزة القادمين لأداء فريضة الحج إذا كانت تزيد عن 60 ألف ريال سعودي، ويشمل ذلك المبالغ النقدية والعملات الأجنبية والهدايا والأجهزة والمجوهرات والمعادن النفيسة.



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- ضرورة تعبئة الإقرار الجمركي عند الدخول أو المغادرة إذا كنت تحمل عملات محلية أو أجنبية تزيد عن 60 ألف ريال، وإذا كنت تحمل سبائك أو مجوهرات تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال، وإذا كنت تحمل سلعًا تخضع للضريبة الإنتقائية، وأن عدم توقيع الإقرار الجمركي يعرضك للمسائلة القانونية.

- التأكيد على مواعيد رحلات الحجاج، وتجنب التأخير عند الذهاب للمطار.

- ‏ان تكون أمتعة الحجاج مجهزة قبل وقت كافٍ.

- ‏ الإلتزام بالوزن المحدد من قبل شركات الطيران.

- ‏ عدم حمل الأكياس البلاستيكية والأمتعة غير المغلفة أو مغلفة بأقمشة والمياه والسوائل.

- ‏ضرورة توخي الحيطة والحذر من حمل الأدوية.

- ‏ عدم حمل مواد يحظر إستيرادها أو تصديرها مثل الآثار وغيرها.

رحلات سفر الحجاج

تستعد الشركة الوطنية مصر للطيران بدء تفويج رحلات سفر حجاج بيت الله الحرام في ال 10 من يونيو القادم لنقل حجاج قرعتي الداخلية والتضامن الاجتماعي بالإضافة إلي قرعة الحج السياحي.



وقالت الشركة الوطنية مصر للطيران، أن الشركة ستبدأ تسيير رحلات سفر حجاج بيت الله خلال الفترة من 10 الي 23 يونيو القادم.

عودة حجاج بيت الله الحرام

واضافت الشركة أن رحلات عودة حجاج بيت الله الحرام ستنطلق خلال الفترة من 1 الي 13 يوليو القادم، علي أن يتم إنهاء إجراءات وصول الحجاج عبر مبني الرحلات الموسمية بالمطار.



اسعار برامج الحج

وكانت غرفة شركات السياحة، أعلنت عن أسعار الحج السياحي للبرامج السياحية (الاقتصادي والبري) بعد إضافة رسوم خدمات إضافية لتحسين مستوى الخدمات.

واضافت غرفة شركات السياحة أنه تم تحديد اسعار برامج الحج السياحي للمستوي البري في الضوابط المنظمة للحج بسعر 130 ألف جنيه، وتركت الضوابط للحاج إختيار أية خدمات إضافية لتحسين مستوى الخدمات بالاتفاق مع الشركة المنفذة للبرنامج حسب المستوى مع العلم أن التحسين في تلك البرامج ليس جديد فهو أمر متبع في الحج السياحي منذ سنوات، لكن هذا العام جعلت الضوابط التحسين أختياريا حسب رغبة الحاج وذلك مراعاة للظروف الإقتصادية لكل حاج.



ضوابط الحج

كما وضعت الضوابط حدا أقصى للزيادة المقررة مقابل التحسين بحيث تصبح أسعار البرامج في حالة التحسين وإضافة أية خدمات أخرى حسب رغبة الحاج بحد أقصى لبرامج الحج (الاقتصادي والبري) كالتالي:

1- سعر البرنامج البري 130 ألف جنيه

2- سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق خمس نجوم 142 ألف جنيه

3- سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق أربع نجوم 139 جنيه

4- سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق ثلاث نجوم 136 ألف جنيه

ويجب علي الشركة المنفذة لرحلة الحج إبرام عقد مع الحاج يتضمن تفاصيل البرنامج المنفذ للحاج كما أن هذه الأسعار (بالنسبة لبرنامج الحج السياحى الإقتصادي) غير شاملة تذكرة الطيران، وتم حساب هذه الاسعار عند إصدار الضوابط على أساس سعر الريال (8.17جنيه)، والأسعار المشار إليها تخضع لأية زيادة قد تطرأ من جانب السلطات السعودية في هذا الشأن وكذا أي تعديل في سعر الصرف بالزيادة أو النقصان.

البرنامج الاقتصادي

ونفت وزارة السياحة والآثار وجود أي زيادات علي أسعار الحج الاقتصادي والبري، مشيرة إلي أن أهم ما يميز الحج السياحي وهي الأرخص سعرا بمصر وتتضمن خدمات لا تتوافر إلا بالحج السياحي، كما أن تلك البرامج تحظى باهتمام خاص من وزير السياحة والآثار الذي أصدر توجيهاته بضرورة الاهتمام بحجاج تلك البرامج والحرص على تقديم أفضل الخدمات لهم وهو ما تسعى إليه شركات السياحة تحت الإشراف والرقابة المباشرة من الوزارة.