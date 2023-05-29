الإثنين 29 مايو 2023
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أخبار مصر

وزير الأوقاف خلال لقائه بالأئمة والواعظات: التيسير منهج أصيل في مناسك الحج

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،فيتو

التقى  وزير الأوقاف  محمد مختار جمعة اليوم الاثنين 29 / 5 / 2023م بالأئمة والواعظات المرافقين لبعثة الحج لهذا العام 1444هــ، وذلك بحضور الدكتور/ هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني.


وأكد  محمد مختار جمعة أن التيسير على حجاج بيت الله (عز وجل) منهج نبوي راسخ وأصيل في مناسك الحج، وأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، وكان أكثر ما يكون تيسيرًا في الحج، فقوله (صلى الله عليه وسلم): "افعل ولا حرج" كان عنوانًا كبيرًا للتيسير في الحج.

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وأوضح وزير الأوقاف أن التيسير الذي نسعى إليه هو التيسير المنضبط بضوابط الشرع، المقرون بمدى القدرة والاستطاعة، إذ ينبغي أن يحرص المستطيع على أداء العبادة على وجهها الأكمل والأفضل الذي يحقق لصاحبه أعلى درجات الفضل والثواب، وبما لا يصل إلى حد التهاون الذي يفرغ العبادة من مضامينها التعبدية الأصيلة السامية، وبحيث لا تنحصر همة الإنسان في تتبع كل الرخص في كل الأركان والواجبات وعلى كل المذاهب، إنما يأخذ من الرخص ما يقتضيه واجب الوقت وظروف أداء الشعيرة وموجبات التيسير.


ووجه وزير الأوقاف بتسليم زي أزهري جديد لجميع الأئمة المشاركين في الحج، واثنين لكل واعظة نظرًا لالتزامهن بالزي طوال الوقت، كما وجه بتسليم كل إمام وواعظة نسخة من كتاب: "التيسير في الحج" وأخرى من كتاب: "الحج مناسك وأسرار"، الصادرين عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

 

 

 

 

 

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