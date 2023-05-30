الثلاثاء 30 مايو 2023
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أخبار مصر

نصائح وتنبيهات السعودية لضيوف الرحمن لحج 1444 هـ

عادل حنفي نائب رئيس
عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، فيتو

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية إنه مع بدء توافد ضيوف الرحمن إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لعام 1444/2023 وتحت شعار (بسلام - آمنين).

 

نصائح لحجاج بيت الله الحرام 

وبدأت وزارة الحج والعمرة السعودية بتقديم نصائح لحجاج بيت الله الحرام القادمين من شتى بقاع الأرض، تتلخص في عدم حمل مبالغ مالية كبيرة عند القدوم ومغادرة المملكة، حيث أكدت ضرورة الأفصاح عن المبالغ أو الأغراض التي بحوزة القادمين لأداء فريضة الحج إذا كانت تزيد عن 60 ألف ريال سعودي، ويشمل ذلك المبالغ النقدية والعملات الأجنبية والهدايا والأجهزة والمجوهرات والمعادن النفيسة.

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الإقرار الجمركي

كما أكدت المملكة ضرورة تعبئة الإقرار الجمركي عند الدخول أو المغادرة إذا كنت تحمل عملات محلية أو أجنبية تزيد عن 60 ألف ريال، وإذا كنت تحمل سبائك أو مجوهرات تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال، وإذا كنت تحمل سلعًا تخضع للضريبة الإنتقائية، وأن عدم توقيع الإقرار الجمركي يعرضك للمسائلة القانونية.

 

بالنسبة للمسافرين طيران

واختتم حنفي حديثه بأنه بالنسبة للمسافرين طيران يجب التأكيد على مواعيد رحلتك، وتجنب التأخير عند الذهاب للمطار، وأن تكون أمتعتك مجهزة قبل وقت كافٍ، والإلتزام بالوزن المحدد من قبل شركات الطيران، كما يجب عدم حمل الأكياس البلاستيكية والأمتعة غير المغلفة أو مغلفة بأقمشة، والمياه والسوائل، مع أخذ الحيطة والحذر من حمل الأدوية، وأخيرًا عدم حمل مواد يحظر إستيرادها أو تصديرها مثل الآثار وغيرها.

وتستعد شركة مصر للطيران بدء تفويج رحلات سفر حجاج بيت الله الحرام في 10 من يونيو القادم لنقل حجاج قرعتي الداخلية والتضامن الاجتماعي بالإضافة إلي قرعة الحج السياحي.

وقالت مصر للطيران، إن الشركة ستبدأ تسيير رحلات سفر حجاج بيت الله خلال الفترة من 10 إلى 23 يونيو القادم.

وأضافت الشركة أن رحلات عودة حجاج بيت الله الحرام ستنطلق خلال الفترة من 1 إلى 13 يوليو القادم، على أن يتم إنهاء إجراءات وصول الحجاج عبر مبنى الرحلات الموسمية بالمطار.

 

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