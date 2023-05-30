سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

سعر الدولار في البنك الأهلي، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي، بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 30-5-2023.

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك كالآتي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار الآن في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار في مصر بمصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

وسجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنوك الآن حيث جاءت في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار في مصر بالمصرف المتحد

سجل سعر الدولار الآن في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بالبنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار في مصر الآن في البنك التجاري الدولي CIB نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

الدولار، فيتو

وقال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي إن إنشاء البنك المركزي الأفريقي يدعم اقتصاد القارة السمراء بقوة، ويعد أحد أهم المؤسسات الماليه الخمسة والوكالات المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي.

بنك مركزي أفريقي يتولى مسئولية صندوق النقد الأفريقي

وأضاف رزق في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه من أهداف البنك المركزي الأفريقي أن يتولى مسئولية صندوق النقد الأفريقي والبدايه كانت في 15 مايو 2015 عندما بدأ التفكير في وجود بنك مركزي أفريقي تحت إشراف لجنة افرا وهي تمثل الهيئة التنظيمية المالية الأفريقية وتم التوصل على أنه بحلول عام 2020 سوف يتم تنفيذ هذا البنك الأفريقي بالكامل وأنه سوف يكون المصدر الوحيد للعملة الأفريقية الموحدة ويصبح بذلك المصرف الحكومي للقارة الأفريقية.

معوقات إنشاء بنك مركزي أفريقي

وأكد أنه كان من المقرر أن يكون من المؤسسات المصرفية الهامة في تنظيم الصناعه المصرفيه الافريقيه والإشراف عليها وتحديد الفائدة الرسمية وأسعار الصرف، موضحا أنه ظهرت مجموعة من التحديات الحقيقية أمام فكرة إنشاء بنك مركزي أفريقي على رأسها زيادة الضغوط على دول القاره الأفريقية مما أدى إلى زيادة فجوات التمويل بصورة غير مسبوقة تزامنت مع تراجع حجم المساعدات الدولية أمام انعكس على زيادة أعباء الديون وارتفاع تكاليف برامج الحماية الاجتماعية التي تواكبت مع ظهور جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية.

بنك مركزي أفريقي، فيتو

وتابع: بالتالي كان من الصعب الوصول إلى درجه العدالة الاجتماعية التي تبحث عنها دول القارة الأفريقية لأن هذه العدالة تتطلب ضروره إتاحة الخدمات الأساسية وهذا بات صعبا في ظل هذه الظروف الراهنة بالإضافة إلى توفير برامج للحماية الاجتماعية وهذا أمر يتطلب مجموعة كبيرة من التمويلات وكذلك ضرورة توفير فرص عمل لائقة عبر سياسة تشغيل واضحه لشباب القارة الأفريقية والعمل على توزيع الدخل والثروة وتحقيق العداله الضريبية ووضع سياسات تحقق النزاهة والفاعلية والمساواه في الأجور.

العالم يعاني من اضطراب أداء القطاعات المالية

وأشار إلى أنه من المعوقات أيضا اضطراب أداء القطاعات المالية على مستوى العالم مما ساهم في ظهور مشكلات باقتصاديات العالم يجب مواجهتها وعلى رأسها التضخم المرتفع وتعاظم مشكلة الطاقة وتقلص سلاسل التوريد العالمية، فضلا عن التغيرات المناخية التي تهدد بخلق أزمة غذاء عالمية وظهرت بوادرها في بعض لدول فضلا عن الأزمات السياسية بين التكتلات الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم والقوى الفاعله دوليا مثل ما يحدث بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا.

وأكد علاء رزق الخبير الاقتصادي أن وود عمله موحده تحت إشراف البنك المركزي الأفريقي يقلل كثيرا من هيمنة الدولار الأمريكي على مجمل الأوضاع في داخل القارة الأفريقية وعلى رأسها تخفيض تكلفة الديون وأعباء الديون والقدرة على تقليص فجوة التمويل التي تزيد اتساعا الآن بالإضافة إلى القدرة على تدبير برامج الحماية الاجتماعية بدول القارة الأفريقية مع السعي نحو استغلال الموارد الاقتصادية وزيادة تحقيق قيمة مضافة تساهم مساهمة كبيرة في مواجهة كل أشكال الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية داخل دول القارة الأفريقية.

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