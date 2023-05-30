احذري، 4 عناصر تمنع امتصاص الحديد بالجسم

الحديد من أهم العناصر التى يجب أن يحصل عليها الجسم لتكوين كرات الدم الحمراء ما يساعد على عمل القلب بأعلى كفاءة وتنشيط الدورة الدموية بالجسم.

ونقص الحديد يعنى أنيميا فقر الدم، وهى تعتبر من الأمراض الأكثر شيوعا بين الكبار والصغار نتيجة عدم تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الحديد.

وعادة مرضى الأنيميا يجب أن يحصلوا على مكملات غذائية غنية بالحديد، بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية به مثل الكبدة والفراولة واللحوم الحمراء والباذنجان مع تناول مصادر فيتامين سي معها لأنها تعزز امتصاص الحديد بالجسم مما يساعد فى علاج الانيميا سريعا.

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4 عناصر غذائية تمنع امتصاص الحديد بالجسم

ويقول الدكتور محمد حلمي استشارى التغذية العلاجية، إن هناك 4 أكلات تمنع امتصاص الحديد بالجسم، منها:-

-الشاى والقهوة، لأن الكافيين يمنع امتصاص الحديد بالجسم

-منتجات الألبان لأن الكالسيوم يمنع امتصاص الحديد بالجسم

-حمض الفايتك يمنع امتصاص الحديد بالجسم وهو موجود الردة والنخالة والبقوليات والمكسرات.

-الاوكسالات تمنع امتصاص الحديد بالجسم وهى موجودة فى البقدونس والطماطم والفول السوداني والشيكولاتة.

وأضاف حلمى، أن معنى ذلك أننا لا نتناول هذه الأطعمة لأنها مهمة الجسم ولكن يجب عدم تناولها مع مكملات الحديد أو الأكلات الغنية بالحديد حيث يمكن تناولها بعد مكملات الحديد بساعتين على الأقل، حتى لا تؤثر على امتصاص الحديد بالجسم.

الأنيميا تعنى أن هناك نقصا فى كرات الدم الحمراء بالجسم نتيجة نقص الحديد والهيموجلوبين بالدم، وهى أساسيات لإنتاج كرات الدم الحمراء، ونقصهم يعنى نقص كرات الدم الحمراء، وبالتالى تحدث الأنيميا.

مصادر الحديد، فيتو

أسباب الأنيميا

والأنيميا أسبابها عديدة، أبرزها التعرض لنزيف أو نزول الدورة الشهرية بغزارة، أو نقص التغذية وإهمال تناول الأطعمة التى تحتوى على العناصر المهمة، كما أن الإفراط فى تناول المنبهات والكولا يسبب الأنيميا لأن الكافيين يمنع امتصاص الجسم لعنصر الحديد الموجود بالطعام، وللأسف الفتيات والأطفال وكبار السن، هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالأنيميا الحادة، لذا يجب الاهتمام بتغذيتهم.

أعراض الأنيميا

وهناك العديد من الأعراض التى تؤكد الإصابة بالأنيميا، ومن أعراض الأنيميا:

شحوب الوجه واصفرار لون الجلد

الصداع

عدم التركيز

فقدان الشهية

فقدان الوزن

القيء والغثيان

الدوار

اضطراب ضربات القلب

ضيق التنفس

الإغماء

عدم القدرة على القيام بأى مجهود

الشعور الدائم بالإرهاق والتعب والخمول

اضطرابات النوم

اضطرابات الدورة الشهرية

اضطرابات التنفس

كثرة الالتهابات بالجسم

الهالات السوداء

ظهور بقع فاتحة اللون بالوجه

تساقط الشعر

ظهور بقع حمراء بالجلد تشبه الكدمات

طنين الأذن

علاج الانيميا

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لعلاج أنيميا فقر الدم، منها:

- الالتزام بمواعيد المكملات الغذائية التى ينصح بها الطبيب المعالج، ويمكن أن ينصح الطبيب بنقل الدم للمريض لإنقاذ حياته وسرعة علاجه من الأنيميا الحادة التى تهدد صحته.

- اتباع نظام غذائى صحى قائم على الخضروات والفاكهة الطازجة.

- الإكثار من تناول اللحوم الحمراء ومشتقاتها خاصة الكبدة.

- تناول العصائر الطبيعية المصنعة فى المنزل.

- الإكثار من مصادر فيتامين سى لأنه يحفز الجسم على امتصاص الحديد سريعا.

- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالحديد، مثل السبانخ والباذنجان والبقدونس والجرجير والبروكلى واللحوم الحمراء والبيض والبقوليات.