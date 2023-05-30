الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

احذري، 4 عناصر تمنع امتصاص الحديد بالجسم

مصادر الحديد، فيتو
مصادر الحديد، فيتو

الحديد من أهم العناصر التى يجب أن يحصل عليها الجسم لتكوين كرات الدم الحمراء ما يساعد على عمل القلب بأعلى كفاءة وتنشيط الدورة الدموية بالجسم.

ونقص الحديد يعنى أنيميا فقر الدم، وهى تعتبر من الأمراض الأكثر شيوعا بين الكبار والصغار نتيجة عدم تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الحديد.

وعادة مرضى الأنيميا يجب أن يحصلوا على مكملات غذائية غنية بالحديد، بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية به مثل الكبدة والفراولة واللحوم الحمراء والباذنجان مع تناول مصادر فيتامين سي معها لأنها تعزز امتصاص الحديد بالجسم مما يساعد فى علاج الانيميا سريعا.

-إعلانات-

4 عناصر غذائية تمنع امتصاص الحديد بالجسم 

ويقول الدكتور محمد حلمي استشارى التغذية العلاجية، إن هناك 4 أكلات تمنع امتصاص الحديد بالجسم، منها:-

-الشاى والقهوة، لأن الكافيين يمنع امتصاص الحديد بالجسم 

-منتجات الألبان لأن الكالسيوم يمنع امتصاص الحديد بالجسم

-حمض الفايتك يمنع امتصاص الحديد بالجسم وهو موجود الردة والنخالة والبقوليات والمكسرات.

-الاوكسالات تمنع امتصاص الحديد بالجسم وهى موجودة فى البقدونس والطماطم والفول السوداني والشيكولاتة.

وأضاف حلمى، أن معنى ذلك أننا لا نتناول هذه الأطعمة لأنها مهمة الجسم ولكن يجب عدم تناولها مع مكملات الحديد أو الأكلات الغنية بالحديد حيث يمكن تناولها بعد مكملات الحديد بساعتين على الأقل، حتى لا تؤثر على امتصاص الحديد بالجسم.

الأنيميا تعنى أن هناك نقصا فى كرات الدم الحمراء بالجسم نتيجة نقص الحديد والهيموجلوبين بالدم، وهى أساسيات لإنتاج كرات الدم الحمراء، ونقصهم يعنى نقص كرات الدم الحمراء، وبالتالى تحدث الأنيميا.

مصادر الحديد، فيتو 

أسباب الأنيميا 

والأنيميا أسبابها عديدة، أبرزها التعرض لنزيف أو نزول الدورة الشهرية بغزارة، أو نقص التغذية وإهمال تناول الأطعمة التى تحتوى على العناصر المهمة، كما أن الإفراط فى تناول المنبهات والكولا يسبب الأنيميا لأن الكافيين يمنع امتصاص الجسم لعنصر الحديد الموجود بالطعام، وللأسف الفتيات والأطفال وكبار السن، هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالأنيميا الحادة، لذا يجب الاهتمام بتغذيتهم.

أعراض الأنيميا 

وهناك العديد من الأعراض التى تؤكد الإصابة بالأنيميا، ومن أعراض الأنيميا:

  • شحوب الوجه واصفرار لون الجلد
  • الصداع
  • عدم التركيز
  • فقدان الشهية
  • فقدان الوزن
  • القيء والغثيان
  • الدوار
  • اضطراب ضربات القلب
  • ضيق التنفس
  • الإغماء
  • عدم القدرة على القيام بأى مجهود
  • الشعور الدائم بالإرهاق والتعب والخمول
  • اضطرابات النوم
  • اضطرابات الدورة الشهرية
  • اضطرابات التنفس
  • كثرة الالتهابات بالجسم
  • الهالات السوداء
  • ظهور بقع فاتحة اللون بالوجه
  • تساقط الشعر
  • ظهور بقع حمراء بالجلد تشبه الكدمات
  • طنين الأذن

علاج الانيميا 

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لعلاج أنيميا فقر الدم، منها:

- الالتزام بمواعيد المكملات الغذائية التى ينصح بها الطبيب المعالج، ويمكن أن ينصح الطبيب بنقل الدم للمريض لإنقاذ حياته وسرعة علاجه من الأنيميا الحادة التى تهدد صحته.

- اتباع نظام غذائى صحى قائم على الخضروات والفاكهة الطازجة.

- الإكثار من تناول اللحوم الحمراء ومشتقاتها خاصة الكبدة.

- تناول العصائر الطبيعية المصنعة فى المنزل.

- الإكثار من مصادر فيتامين سى لأنه يحفز الجسم على امتصاص الحديد سريعا.

txt

فوائد قرع العسل، يقوى المناعة ويعالج أنيميا فقر الدم

txt

صحة المنيا: فحص 20 ألف طالب للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالحديد، مثل السبانخ والباذنجان والبقدونس والجرجير والبروكلى واللحوم الحمراء والبيض والبقوليات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

مصادر الحديد الحديد عناصر غذائية تمنع امتصاص الحديد الأنيميا الدكتور محمد حلمى صحة الصحة

مواد متعلقة

أطعمة تحمي من فقر الدم وتمد الجسم بالحديد

طريقة عمل عصير البنجر، مهم لمرضى الأنيميا (فيديو)

أعراض فقر الدم ونقص فيتامين B12 في الجسم

أعراض فقر الدم، وأسبابه وطرق العلاج السريع

الأكثر قراءة

حبس مرتضى منصور 3 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب الخطيب

انفراد، أول رد فعل من الخطيب على تصريحات كولر ضد أيمن أشرف

أستاذ آثار يفجر مفاجأة بشأن مكان قبر السيدة زينب الحقيقي (فيديو)

بعد الحكم بحبسه 3 أشهر، قانوني يكشف 3 سيناريوهات تنتظر مرتضى منصور

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، مؤشرات ونسب النجاح بالجيزة

استمرار توافد المهندسين على عمومية سحب الثقة من النقيب ومد التصويت نصف ساعة

أثري: ميدان العتبة أقيم على أنقاض مقابر الرويعى (فيديو)

من أين أتى  فيروس كورونا؟ عالم صيني يشير إلى مسئولية مختبر ووهان

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل يفتح فكي تمساح ليخرج رأسه بأعجوبة

سر تحول مياه مدينة البندقية في إيطاليا للون الأخضر

ريانة برناوي تختتم تجاربها العلمية في الفضاء

حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق المحلية

أخر تحديث لأسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

أسعار استمارة اختبارات الناشئين 2023 بالأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: التربية الصحيحة الحل الأمثل لأولياء الأمور لمواجهة العالم الافتراضية

وكيل أوقاف القاهرة: من يحب الرسول لا يكذب ولا يأكل الحرام

تفسير حلم المزمار في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة ومؤلمة

المزيد
الجريدة الرسمية