الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حياة كريمة: الانتهاء من البرنامج التدريبي الأول لطلاب الجامعات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية

حياة كريمة،فيتو
حياة كريمة،فيتو

أعلن  المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة انتهاء البرنامج التدريبي الأول لطلاب الجامعات ، والذي تم إطلاق الجزء الأول منه في الفترة من 20 مايو حتى نهاية مايو الجاري، وذلك بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي وأهميته، بالإضافة إلى إثراء المتدربين بمهارات القيادة والمهارات الشخصية، وكذلك التعريف بمؤسسة حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري. 

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي، بهدف  تدريب الطلاب على المهارات الحياتية، من خلال ورش عمل ومسابقات ومناقشات وأنشطة ثقافية لطلاب جامعات (الإسكندرية ومصر للعلوم والتكنولوجيا والجامعة البريطانية وجامعة بنها وجامعة المستقبل)، وذلك لمساعدتهم على تحديد فرص العمل المناسبة لهم، والوصول إلى أهدافهم وإتخاد القرارات المهنية بشكل سريع وناجح في الوقت نفسه.

-إعلانات-

واستعرضت المحاضرات شرح المهارات القيادية من حيث أهميتها  وأنواعها  وكيفية تعزيزه. كما أتاح البرنامج التدريبي الفرصة للطلاب لعمل أنشطة عملية للتدريب على العمل الجماعي عن طريق عمل مشروعات تفيد مبادرة حياة كريمة، على أن يتم تجهيز زيارات ميدانية للطلاب في شهر يونيو المقبل.

وتعد مؤسسة حياة كريمة مؤسسة شبابية رائدة في العمل التنموي والمجتمعي تؤمن بقدرات الشباب وإمكاناتهم وتسعى لتوفير التدريب العملي للطلاب والخريجين لمساعدتهم في معرفة متطلبات سوق العمل وتقديم الدعم اللازم لهم من أجل الوصول للفرص المناسبة. 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حياة كريمة الجامعات الريف المصري

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

حبس مرتضى منصور 3 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب الخطيب

انفراد، أول رد فعل من الخطيب على تصريحات كولر ضد أيمن أشرف

تعرف على أسعار الأضاحي البقري والجاموسي في الأسواق

بنسبة نجاح 87.5%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

سعر جرام الذهب، تراجع أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 30-5-2023

جائزة الدولة التشجيعية، تعرف على الفائزين لعام 2023 وحجب 3 جوائز

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، موعد اعتمادها رسميا بالقاهرة

Advertisements

منوعات

المزيد

ريانة برناوي تختتم تجاربها العلمية في الفضاء

حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

طالبة تقتل 18 من زملائها حرقًا بسبب هاتف محمول في جورج تاون

تحد خطير على تيك توك ينهي حياة مؤثر صيني

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بختام تعاملات اليوم

استقرار سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في البنك المركزي

سعر جرام الذهب، تراجع أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 30-5-2023

المزيد

انفوجراف

بكامل قواها العقلية.. تفاصيل إحالة المتهمة بإنهاء حياة طفلها بفاقوس للجنايات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الغراب في المنام وعلاقتها بالمتاعب والأخبار السيئة والهموم

علي جمعة يكشف مفاتيح النجاة للإنسان وسر التوكل على الله

ما حكم حصول الزوج على راتب الزوجة للصرف على المنزل؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية