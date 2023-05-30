حياة كريمة: الانتهاء من البرنامج التدريبي الأول لطلاب الجامعات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية

أعلن المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة انتهاء البرنامج التدريبي الأول لطلاب الجامعات ، والذي تم إطلاق الجزء الأول منه في الفترة من 20 مايو حتى نهاية مايو الجاري، وذلك بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي وأهميته، بالإضافة إلى إثراء المتدربين بمهارات القيادة والمهارات الشخصية، وكذلك التعريف بمؤسسة حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي، بهدف تدريب الطلاب على المهارات الحياتية، من خلال ورش عمل ومسابقات ومناقشات وأنشطة ثقافية لطلاب جامعات (الإسكندرية ومصر للعلوم والتكنولوجيا والجامعة البريطانية وجامعة بنها وجامعة المستقبل)، وذلك لمساعدتهم على تحديد فرص العمل المناسبة لهم، والوصول إلى أهدافهم وإتخاد القرارات المهنية بشكل سريع وناجح في الوقت نفسه.

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واستعرضت المحاضرات شرح المهارات القيادية من حيث أهميتها وأنواعها وكيفية تعزيزه. كما أتاح البرنامج التدريبي الفرصة للطلاب لعمل أنشطة عملية للتدريب على العمل الجماعي عن طريق عمل مشروعات تفيد مبادرة حياة كريمة، على أن يتم تجهيز زيارات ميدانية للطلاب في شهر يونيو المقبل.

وتعد مؤسسة حياة كريمة مؤسسة شبابية رائدة في العمل التنموي والمجتمعي تؤمن بقدرات الشباب وإمكاناتهم وتسعى لتوفير التدريب العملي للطلاب والخريجين لمساعدتهم في معرفة متطلبات سوق العمل وتقديم الدعم اللازم لهم من أجل الوصول للفرص المناسبة.

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