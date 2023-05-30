تعليق ساخر من ماجد سامي على عقوبات مباراة فيوتشر وإنبي

علق ماجد سامي مالك أندية وادي دجلة علي العقوبات التي صدرت من إدارة المسابقات باتحاد الكرة بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة فيوتشر وإنبي بمسابقة كأس مصر.

وانتقد سامي العقوبات حيث يري أنها ظالمة لفريق إنبي ولا تتناسب والأحداث التي شهدتها المباراة

تعليق ماجد سامي علي عقوبات مباراة فيوتشر وإنبي

وقال سامي: “إبن الناظر نط هو وواحد صاحبه من فوق سور المدرسة فاجتمعت لجنة التقويم والتهذيب في اليوم التالي وقررت رفد صاحب ابن الناظر وشد ودن ابن الناظر عشان مايعملش كدة تاني… إنها عقوبات مباراة فيوتشر وإنبي في الدورة المدرسية التي يسميها البعض خطأً كاس مصر”.

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إنبي يطيح بفيوتشر من كأس مصر

وفاز فريق إنبي على فيوتشر في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت في أولى مباريات دور الـ 16 في بطولة كأس مصر، في مباراة امتدت إلى ركلات الترجيح، كواحدة من أطول مباريات الكرة المصرية، حيث أضاف حكم المباراة 25 دقيقة كوقت بدل ضائع بعد نهاية الوقت الأصلي ومن ثم لجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

أزمة مباراة فيوتشر وإنبي

وحدثت أزمة في مباراة فيوتشر وإنبي بسبب تعطل شاشة الفار الخاصة بحكم الساحة، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد بتروسبورت

واحتسب الحكم نادر قمر الدولة هدفا لفيوتشر، ولكن الفار استدعى الحكم لاشتباه أن الكرة لمست حكم الساحة قبل أن تسكن شباك إنبي.

وذهب الحكم نادر قمر الدولة إلى الفار ليتفاجأ بأن الشاشة معطلة، ليتم إصلاح الشاشة بعد حوالي 15 دقيقة، ويقوم الحكم بالعودة للفار واحتساب الهدف، ليقرر فريق إنبي الانسحاب من المباراة ثم العودة مرة أخري بعد 5 دقائق من قرار الانسحاب.

انبي، فيتو



عقوبات مباراة فيوتشر وانبي

أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، التى يشرف عليها عامر حسين عضو المجلس والمشرف العام على المسابقات، قراراتها بشأن مباراة إنبى وفيوتشر فى دور الـ16 لمسابقة كأس مصر والتي أقيمت أمس الأحد.

وجاءت القرارات كالتالى:

- إيقاف عبد الظاهر السقا المدير الرياضى بنادى فيوتشر مباراتين، وغرامة 20 ألف جنيه، لما بدر منه تجاه الحكم، والإدلاء بتصريحات بعد المباراة.

-إيقاف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادى إنبى 4 مباريات، وغرامة 50 ألف جنيه، للطرد للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم والتحريض على الانسحاب من المباراة.

-توقيع غرامة مالية على ناديي فيوتشر وإنبى قيمتها 25 ألف جنيه، على كل منهما لاعتراض الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين على الحكم بصورة جماعية.

موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر والقناة الناقلة

ويلتقي فريقا بيراميدز وفيوتشر في التاسعة والنصف مساء الجمعة القادم باستاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة الـ30 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة بيراميدز وفيوتشر عبر قناة اون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للدوري المصري

بيراميدز والاتحاد السكندري

وخطف فريق بيراميدز فوزا غاليا من أنياب الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة 27، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

أهداف مباراة بيراميد والاتحاد السكندري

أحرز إبراهيم عادل هدف التقدم لـ بيراميدز في الدقيقة ١٩ وتعادل عمار حمدي للاتحاد في الدقيقة ٢٢، وجاء الشوط الأول قويا من كلا الفريقين وتبادلا السيطرة على أحداثه حتى سجل بيراميدز الهدف الأول عن طريق إبراهيم عادل وبعدها مباشرة رد الاتحاد بهدف التعادل عن طريق عمار حمدي، وبعد الهدفين تبادل الفريقين السيطرة على الكرة ولكن بدون خطورة حقيقية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني أحرز فخري لاكاي هدف الفوز لبيراميدز في الدقيقة 77، لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.



ترتيب فيوتشر بالدوري

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 54 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 28 مباراة، حيث فاز في 14 لقاء وتعادل في 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 31 هدفًا واستقبلت شباكهم 16.

ترتيب بيراميدز والاتحاد السكندري بالدوري

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 58 نقطة جمعها من 28 مباراة، فاز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 43 هدفًا، واستقبلت شباكهم 18، بينما يحتل الاتحاد المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة وهو نفس رصيد المصري وفاركو.