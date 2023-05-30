مدير الكرة بإنبي يكشف تفاصيل حديثه مع حكم مباراة فيوتشر

إنبي، أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي على أنه لم يسئ لأي شخص من طاقم تحكيم مباراة فريقه أمام فيوتشر والتي أقيمت بالأمس بين الفريقين على إستاد بتروسبورت في بطولة كأس مصر.

وقال إسماعيل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب الشمس" الذي يقدمة مجدي عبد الغني عبر قناة الشمس: تحدثت مع نادر قمر الدولة حكم المباراة عقب المباراة بشكل محترم وأنه أقسم لي بأنه لم يتعمد ظلم فريق إنبي وأن الأمر ما هو إلا اختلافات في وجهات النظر".

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أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، التي يشرف عليها عامر حسين، قراراتها بشأن الأزمة التي نشبت في مباراة إنبى وفيوتشر في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر والتي أقيمت الأحد، بسبب تعطل شاشة الفار الخاصة بحكم الساحة.

إيقاف عبد الظاهر السقا

وجاءت القرارات كالتالي:

- إيقاف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي فيوتشر مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه لما بدر منه تجاه الحكم والإدلاء بتصريحات بعد المباراة.

-إيقاف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادى إنبى 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه للطرد للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم والتحريض على الانسحاب من المباراة.

-توقيع غرامة مالية على ناديي فيوتشر وإنبى، قيمتها 25 ألف جنيه على كل منهما لاعتراض الجهاز الفنى والإداري واللاعبين على الحكم بصورة جماعية.

إنبي يطيح بفيوتشر من كأس مصر

فاز فريق إنبي على فيوتشر في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت في أولى مباريات دور الـ 16 في بطولة كأس مصر، في مباراة امتدت إلى ركلات الترجيح، كواحدة من أطول مباريات الكرة المصرية، حيث أضاف حكم المباراة 25 دقيقة كوقت بدل ضائع بعد نهاية الوقت الأصلي ومن ثم لجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

حالة التحكيم الجدلية في مباراة إنبي وفيووتشر، فيتو

أزمة مباراة فيوتشر وإنبي

وحدثت أزمة في مباراة فيوتشر وإنبي بسبب تعطل شاشة الفار الخاصة بحكم الساحة، في المباراة التي تجمع الفريقين على إستاد بتروسبورت

واحتسب الحكم نادر قمر الدولة هدفا لفيوتشر، ولكن الفار استدعى الحكم لاشتباه أن الكرة لمست حكم الساحة قبل أن تسكن شباك إنبي.

وذهب الحكم نادر قمر الدولة إلى الفار ليتفاجأ بأن الشاشة معطلة، ليتم إصلاح الشاشة بعد حوالي 15 دقيقة، ويقوم الحكم بالعودة للفار واحتساب الهدف، ليقرر فريق إنبي الانسحاب من المباراة ثم العودة مرة أخري بعد 5 دقائق من قرار الانسحاب.

وتعادل فريق إنبي مع نظيره فيوتشر بنتيجة 0/0 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في أول لقاء بالدور ثمن النهائي"دور الـ16" من بطولة كأس مصر للموسم الجاري.

مشوار إنبي وفيوتشر في كأس مصر

ووصل فيوتشر لدور الـ16، بعد الفوز على طلائع الأسطول برباعية مقابل هدف، ليواجه إنبي الذي تأهل بعد الفوز على لافيينا بنتيجة 3-0 في الدور 32 من البطولة.



الأندية المتأهلة لدور الـ16 بكأس مصر

وتأهل 14 فريقا لدور الـ16 في كأس مصر هذا الموسم، ويتبقى مباراتان فقط على اكتمال دور الـ16 وهما مباراة الأهلى ومنتخب السويس، ومباراة حرس الحدود وغزل المحلة التي تلعب اليوم.

والأندية المتأهلة هي: "سموحة، سيراميكا، إنبي، البنك الأهلي، المصري، المقاولون العرب، الزمالك، الاتحاد السكندري، فاركو، فيوتشر، طلائع الجيش، بيراميدز، النجوم، والداخلية".