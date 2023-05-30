الثلاثاء 30 مايو 2023
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حوادث

استدعاء ضحايا عصابة نسائية تخصصت في سرقة متعلقات قائدي السيارات بالسلام

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة السلام باستدعاء ضحايا عصابة مكونة من سيدتين تخصصت في سرقة متعلقات قائدى سيارات النقل بأسلوب "المغافلة" لمواجتهتهم بالمتهمين والتعرف علي المضبوطات. 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة شنت حملة أمنية مكبرة لملاحقة الخارجين عن القانون بنطاق العاصمة.

سرقة متعلقات المواطنين بالسلام 

وأسفرت الحملة عن ضبط (سيدتين "لهما معلومات جنائية" – مقيمتان بدائرة قسم شرطة السلام ثان) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطهما الإجرامي فى سرقة متعلقات قائدى سيارات النقل بأسلوب "المغافلة" واتخاذهما من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وبحوزتهما (كارت فيزا باسم أحدهما - هاتف محمول ملك أحدهما).

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وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما (2) واقعة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمتان، واتهموهما بالسرقة. 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

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نيابة السلام الادارة العامة لمباحث القاهرة اخبار الحوادث اليوم مديرية أمن القاهرة النيابة العامة اخبار الحوادث

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