ضياء السيد: حصلت على وعود كثيرة من الوزير وجمال علام بصرف مستحقاتي

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أنه حصل على وعود سابقة من وزير الشباب والرياضة، لصرف مستحقاته المتأخرة لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرا إلى أنه تلقى دعوة لحضور حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حصلت على وعود كثيرة بصرف مستحقاتي المالية المتأخرة، وسبق وقال لي الوزير وجمال علام رئيس الاتحاد، بأن الملف محسوم وسيتم صرفها قريبا، وهو ما لم يحدث".

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وأضاف: "أصبحت مُحرجًا من الحديث في ملف المستحقات المتأخرة، ومعظم أعضاء الجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني لم يصرفوا مستحقاتهم، رغم الوعود الكثيرة بصرف رواتبي التي عملت بها خلال وجودي في الجهاز الفني للفراعنة".

وواصل ضياء السيد: "جمال علام أكد لي أن الوزير هو من سيقوم بصرف المستحقات، ثم طالب الوزير جمال علام بإنهاء الأزمة، ولا أريد الحديث كثيرًا في هذا الأمر، ولا أعرف هل تقاضى كيروش مستحقاته أم لا".

وأشار إلى أن دفاع الأهلي تحسن كثيرًا بعدما حدثت كوارث في كاس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الفريق تطور في النواحي الدفاعية، ولذلك خرج في المباريات الأخيرة بدون أي أهداف تسكن شباك الفريق.

تصريحات سابقة لضياء السيد بشأن مستحقاته المتأخرة

وكان ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أكد أنه طالب بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة من الاتحاد المصري لكرة القدم مرارًا وتكرارًا، مشيرًا إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحدث معه وكذلك جمال علام رئيس الاتحاد لإنهاء الأزمة.

وقال ضياء في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تلقيت مكالمة من الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، والرجل كان مُحرج مني، لكن تأسفت له أيضًا، لكن قلت له إن نفسي صعبت عليَّ بعد الحديث عن مستحقات المدربين الأجانب وأنا رجل مصري ولم أتقاضَ مستحقاتي من اتحاد الكرة وذهبت أكثر من مرة للاتحاد للحصول عليها ولم أنجح".

وأضاف: "كنت ساكت طوال الفترة الماضية بسبب الوعود التي حصلت عليها، لكن عندما شاهدت الاهتمام بالأجانب، خرجت لكتابة تويتة باحترام شديد، ومعالي الوزير تحدث معي ووعدني بالحصول على مستحقاتي، والأمور ستحل قريبًا، وسبق وتحدثت مع جمال علام وخلال يومين قد تحل الأمور، وهي مكافآت ورواتب متأخرة لي، ما استفزني البيان الصادر بشأن صرف رواتب الأجانب".

مقر اتحاد الكرة، فيتو

ومن ناحية أخرى يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب غينيا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار في كوت ديفوار.

7 محترفين

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر أمس الأحد، أسماء المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهة غينيا وضمت كل من: محمد صلاح - ومحمود تريزيجيه - وعمر مرموش - وأحمد حجازي - ومصطفى محمد - وأحمد حمدي - وسام مرسي

موعد مباراة مصر وغينيا

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم-كاف - يوم ١٤ يونيو المقبل، موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد غينيا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد جراند مراكش بالمغرب يوم 14 يونيو المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر حقق الفوز علي غينيا 1-0 بهدف مصطفى محمد في الجولة الأولى للتصفيات في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي يوم 5 يونيو 2022 في الظهور الأول لمدرب الفراعنة السابق إيهاب جلال..

موعد معسكر منتخب مصر

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن معسكر منتخب مصر سينطلق يوم 9 أو 10 يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو من الشهر المقبل، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وقال غرابة في تصريحات تليفزيونية بوقت سابق: إن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يتابع أكثر من لاعب من المحترفين مزدوجي الجنسية للتواجد في المنتخب خلال الفترة المقبلة وهناك أكثر من 40 لاعبًا تحت المنظار.

وأضاف محمد غرابة أن لاعبي الأهلي سيتواجدون في معسكر شهر يونيو، عقب مشاركة النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ومتواجدين ضمن اختيارات روي فيتوريا.