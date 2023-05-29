جمال علام يرافق بعثة منتخب الصالات في كأس العرب بالسعودية

منتخب الصالات، يسافر جمال علام رئيس اتحاد الكرة إلى السعودية خلال الأيام القليلة القديمة، برفقة منتخب مصر لكرة الصالات الذي يتوجه للمملكة للمشاركة في بطولة كأس العرب لكرة الصالات التي تقام في مدينة جدة خلال الفترة من 6 إلى 16 يونيو المقبلين.

حلمي مشهور رئيسا لبعثة منتخب الصالات

وأسند مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئاسة بعثة منتخب الصالات، أثناء مشاركتها في بطولة كأس العرب بالسعودية إلى عضو المجلس اللواء حلمي مشهور.

جمال علام يحضر مران منتخب الصالات

وتواجد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومعه عضوا مجلس الإدارة اللواء محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا المشرف على كرة الصالات، فى تدريبات منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفه المدير الفنى لمتابعة تجهيز المنتخب قبل السفر إلى السعودية لخوض بطولة كأس العرب التي ستقام الشهر المقبل فى جدة.

-إعلانات-

جمال علام يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين

وعقد جمال علام جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني وأكد لهم ثقة المجلس في تحقيق نتائج جيدة خلال مباريات البطولة بالرغم من عملية الاحلال والتجديد التى يشهدها المنتخب في الوقت الحالي، وطالبهم ببذل أقصى جهد والمنافسة بقوة على لحصد اللقب.

قرعة كأس العرب لكرة القدم للصالات، في المملكة العربية السعودية، والتي سيشارك فيها منتخب مصر، وتقام الفترة من 6 إلى 16 يونيو المقبل في جدة.

ويشارك في البطولة، 12 منتخبا، خلال الفترة من 6 وحتى 16 يونيو المقبل، في الصالة الرياضية بمدينة جدة.

وتم تقسيم المنتخبات إلى 3 مجموعات، ويتأهل أول كل مجموعة إلى نصف نهائي البطولة، بالإضافة إلى أفضل وصيف، لتقام بعدها المباراة النهائية.

نتائج قرعة كأس العرب لكرة الصالات

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: السعودية - الجزائر - ليبيا - السودان.

المجموعة الثانية: المغرب - جزر القمر - الكويت - لبنان.

المجموعة الثالثة: مصر - موريتانيا - فلسطين - العراق.

مواعيد مباريات كأس العرب لكرة الصالات

مواعيد مباريات كأس العرب لكرة الصالات، فيتو

انطلاق معسكر منتخب الصالات بقيادة جهاد عرفة

وانطلق الأسبوع الماضي، المعسكر المفتوح الأول لـ منتخب مصر لكرة الصالات تحت قيادة جهاد عرفة المدير الفني الجديد، الذى تولى المسؤولية الفنية خلفًا لهشام صالح استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب التى ستقام في جدة الشهر المقبل.

ويضم الجهاز المعاون كلا من جهاد عرفة مديرا فنيا وسامح صالح المدرب العام وياسر عبدالخالق مدرب الحراس.

واختار المدير الفني لـ منتخب مصر لكرة الصالات قائمة المعسكر وتضم كلا محمد سعيد لبيب، محمود عبدالوهاب، محمود فتحى، إبراهيم السيد صلاح، محمد عبدالحميد، محمد جميل، أحمد فكرى صالح، فادى أشرف، خالد وليد، محمد طلعت، محمد جمال، أحمد محمد، جمال عبدالناصر، على رمضان، محمد منصور، محمد جمال، طارق شولا، على أشرف، عبدالرحمن سيد، محمد محمد مدبولى، صلاح فرج الله، حسن جميل، كريم نيمار، محمد هانى مغربى، أحمد رجب حميدة، علاء دونجا، محمد فوزى، مصطفى حسنين، عصام علاء، عبده الأشول وخالد مارادونا.