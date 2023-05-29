الثلاثاء 30 مايو 2023
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رياضة

الدوري المصري، الأهلي يصل إلى الهدف 45 في الموسم الحالي

الأهلى وسيراميكا،
الأهلى وسيراميكا، فيتو

الدوري المصري، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على فريق فريق سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

 

الأهلى يصل إلى الهدف رقم 45 بالدوري الموسم الحالي

ورفع الأهلى رصيده من الأهداف الى الهدف رقم 45  بعد الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا وذلك خلال الـ24 مباراة التى خاضها الفريق الأحمر في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

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1- أحرز محمد شريف 9 أهداف بواقع هدف في شباك فريق الداخلية بالجولة الثالثة وهدف في شباك فريق فاركو بالجولة الثامنة وهدفين في شباك فريق الزمالك بالجولة الرابعة عشرة وهدف في شباك فريق البنك الأهلي بالجولة الخامسة عشرة وهدف في شباك فريق غزل المحلة بالجولة الثالثة والعشرين وهدف في شباك فريق فاركو بالجولة الخامسة والعشرين وهدف في شباك فريق سموحة بالجولة السادسة والعشرين وهدف في شباك فريق إنبى بالجولة التاسعة والعشرين

2- سجل علي معلول خمسة أهداف بواقع هدف في شباك أسوان بالجولة الثانية وهدف في شباك فريق سيراميكا كليوباترا بالجولة العاشرة وهدف في شباك فريق المقاولون العرب بالجولة السابعة عشرة وهدف في شباك فريق غزل المحلة بالجولة الثالثة والعشرين وهدف في شباك فريق فاركو بالجولة الخامسة والعشرين.

3- أحرز محمود عبد المنعم كهربا أربع أهداف بواقع هدف في شباك فريق الزمالك بالجولة الرابعة عشرة وهدف آخر في شباك فريق أسوان بالجولة التاسعة عشرة وهدف آخر في شباك فريق الداخلية بالجولة العشرين وهدف في شباك فريق سموحة بالجولة السادسة والعشرين.

4-سجل أحمد عبد القادر أربع أهداف بواقع هدف في فريق طلائع الجيش بالجولة الخامسة وهدف في شباك فريق فاركو بالجولة الثامنة وهدف في شباك فريق أسوان بالجولة التاسعة عشرة وهدف في شباك فريق إنبى بالجولة التاسعة والعشرين.

5- أحرز عمرو السولية أربع أهداف بواقع هدف في شباك فريق طلائع الجيش بالجولة الرابعة وهدفين في شباك فريق بيراميدز بالجولة الحادية عشرة وهدف في شباك فريق طلائع الجولة الثانية والعشرين.

6- سجل حسين الشحات ثلاث أهداف بواقع هدف في شباك فريق فيوتشر إف سى بالجولة السابعة وهدف في شباك فريق بيراميدز بالجولة الحادية عشرة وهدف في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا بالجولة السابعة والعشرين

7- أحرز محمد مجدي أفشة ثلاثة أهداف بواقع هدف في شباك فريق إنبى بالجولة الثانية عشرة وهدف في شباك فريق أسوان بالجولة التاسعة عشرة وهدف في شباك فريق طلائع الجيش فى الجولة الثانية والعشرين.

8- أحرز كريم فؤاد هدفين في شباك فريق الداخلية بالجولة الثالثة بالدوري.

9- سجل بيرسي تاو هدفين بواقع هدف في شباك فريق غزل المحلة بالجولة السادسة وهدف في شباك الاتحاد السكندري بالجولة الرابعة.

10- سجل حمدي فتحي هدفا في شباك فريق الداخلية بالجولة الثالثة.

11- أحرز شادي حسين هدفا في شباك فريق الإسماعيلى بالجولة الأولى

12- سجل برونو سافيو هدفًا في شباك فريق غزل المحلة بالجولة السادسة.

13- سجل ياسر ابراهيم هدفًا في شباك فريق الاتحاد السكندري بالجولة الرابعة.

14- أحرز أكرم توفيق هدفا في شباك فريق الاتحاد السكندري بالجولة الرابعة.

15- سجل المالى أليو ديانج هدفًا في شباك فريق إنبي بالجولة الثانية عشرة.

16- أحرز محمود متولي هدفًا في شباك فريق فاركو بالجولة الخامسة والعشرين.

جدير بالذكر أن هناك هدفين آخرين أحرزهما الأهلى عن طريق لاعب المقاولون العرب فاروقا نور الدين بالخطأ في مرماه في لقاء الجولة السابعة عشر بالدوري وهدف آخر أحرزه أحمد العش لاعب فريق غزل المحلة بالخطأ في مرماه في لقاء الجولة الثالثة والعشرين بالدوري.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا

فى حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - محمود متولي - محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - مروان عطية.

في خط  الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

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