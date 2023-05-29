جهاز تعمير سيناء ينتهي من رصف وتطوير منطقة المسرح الروماني بالإسماعيلية

انتهى جهاز تعمير سيناء،في محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، من أعمال رصف وتطوير مناطق المسرح الروماني، المستشفى العام "المجمع الطبي"، وعمارات التخطيط العمراني، بإجمالي عدد ٤ شوارع بمنطقة التمليك بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تطوير ورصف كافة الطرق والشوارع بمحافظة الإسماعيلية، لتوفير الراحة للمواطنين وتسهيل حركة السيارات والمواطنين.

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جهود حي ثالث بأعمال التطوير

جدير بالذكر، أن الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، قامت برفع وإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات بالمنطقة، لتمهيد الشوارع لبدء عمليات الرصف والتطوير.

وجاءت تلك الأعمال بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، واستشاري التخطيط المروري.



وكانت قد بدأت مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية،فى وقت سابق، أعمال فرد طبقة الأسفلت بمنطقة المحطة الجديدة بحي أول مدينة الإسماعيلية، وذلك بالمربع الواقع بين شارع داوود حمدان، وشارع وابور النور.

جانب من أعمال الرصف، فيتو

توجيهات بإنهاء المرحلة الأولى قبل عيد الأضحى

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف الأعمال، ودفع عجلة العمل بالمحطة الجديدة؛ للانتهاء من كافة أعمال تطوير المحطة الجديدة "المرحلة الأولى" قبل عيد الأضحى المبارك.

جانب من أعمال الرصف، فيتو

مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية

وتجدر الاشارة إلى أن أعمال تطوير منطقة المحطة الجديدة التي تنفذها مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، تشمل تغير منظومة الصرف الصحي، وإنشاء غرف تفتيش جديدة، عمل بالوعات صرف الأمطار، تأهيل الحارات وتغيير أرضيتها وتحويلها لبلاط إنترلوك، وتوسعة وإعادة رصف جميع الشوارع أيَّا كانت أطوالها.

جانب من أعمال الرصف، فيتو

وكان محافظ الإسماعيلية، قد وجَّه بتطوير وتجميل منطقة المحطة الجديدة؛ من أجل الحفاظ على الطراز المميز للمنازل القديمة والطابع التراثي، وحل المشاكل المزمنة للصرف الصحي بالمنطقة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

حيث قامت الوحدة المحلية لحيِّ أول الإسماعيلية، بزراعة الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة" بالمنطقة، بالتوازي مع أعمال مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية برفع كفاءتها، ومعالجة مشاكل وخطوط الصرف الصحي وتعديل مسارها ومن ثم رصفها.

جانب من أعمال الرصف، فيتو

محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي

وأكد المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل، على أن محافظ الإسماعيلية يتابع أولًا بأول الموقف التنفيذي للأعمال الجارية وقد أعطى توجيهاته بتطوير الأجزاء الغير مستوية والمتهالكة بشارع محمد على أيضًا والتي سوف يتم تطويرها من شارع سوريا وحتى بوابة الجلاء.

رصد ميزانية ضخمة

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه برصد ميزانية ضخمة لأعمال التطوير بمِنطقة المحطة الجديدة، لتشمل أعمال التطوير تغيير خطوط الصرف الصحي وغرف تفتيش المنازل لجميع الحارات بالمحطة الجديدة.

تأسيس جميع الحارات

بالإضافة إلى تأسيس جميع الحارات وتشطيب السطح الخارجي للحارات باستخدام البلاط الأنترلوك بعد تطوير أعمال الصرف الصحي وإنشاء غرف صرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى أعمال الرصف والتوسعة ونقل المرافق بشوارع المحطة الجديدة.

وكانت مديرية الطرق والنقل قد بدأت أعمالها في عدد من شوارع المحطة الجديدة طبقًا لخطة موضوعة لذلك، وتُستكمل تِباعًا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منطقة المحطة الجديدة بحي أول الإسماعيلية، والتي تنفذها مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، خلال الخطة الاستثمارية الحالية؛ لرفع كفاءة ورصف الطرق وعلاج مشكلات الصرف المزمنة بالمنطقة باعتبارها من المناطق التي لم يتم تطويرها منذ أكثر من ٢٥ عاما.



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