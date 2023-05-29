الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

بدء فرش المجمعات الحكومية بقرى حياة كريمة في الإسماعيلية

بدء فرش المجمعات
بدء فرش المجمعات الحكومية بقرى حياة كريمة في الإسماعيلية

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا في مركز ومدينة القنطرة شرق والبالغ عددها ٤ قرى رئيسية و37 تابعا بإجمالي عدد المشاريع 136 مشروعا. 

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أبرز الحضور خلال الاجتماع 

وذلك بحضور المهندس أحمد عبد الواحد منسق مشروعات حياة كريمة بمجلس الوزراء والسكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية وممثلى الجهات المعنية، ورئيس مدينة القنطرة شرق ومنسق مشروعات حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، ووكيل وزارة الزراعة والصحة والطب البيطري والموارد المائية والري والشباب والرياضة والإسكان ورئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وممثل شركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة وشركة الغاز والجهات المعنية بالاجتماع.  

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جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

مناقشة مشروعات المرحلة الأولى 

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القنطرة شرق، حيث بلغت النسبة الإجمالية للمشروعات 87.8%. 

 

إجراءات فرش المجمعات 

وأشار رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق أنه سيتم البدء غدًا في إجراءات فرش المجمعات الحكومية والزراعية؛ تمهيدًا لانتقال موظفي الدولة يوم الأحد القادم لتلك المجمعات لتقديم الخدمات الحكومية لأهالي مركز ومدينة القنطرة شرق.  

 

وناقش الاجتماع، معوقات تشغيل محطة رفع جلبانة، والخاصة بتوصيل مصدر ثاني للكهرباء وتم حل المشكلة تمامًا وجاري التنسيق مع مديرية الري لعمل اللازم ومن ثم توصيل التيار الكهربائي وتشغيل المحطة.  

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

وخلال الاجتماع، تم مناقشة المعوقات الخاصة بتشغيل مستشفى القنطرة شرق حيث بلغت النسبة الإنشائية لها 85%.  

وأكد "عصام" على ضرورة الإسراع في تجهيز وتشغيل مستشفى القنطرة شرق حرصًا على توفير الخدمة الطبية والعلاجية لأهالي المنطقة.  

 

اختبار التيار الكهربائي 

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى ضرورة اختبار وتأمين التيار الكهربائي وتوصيل المياه للمستشفى قبيل التجهيز حرصًا على الأجهزة الطبية.  

وأثناء الاجتماع، تم عرض الموقف التنفيذي للوصلات المنزلية للصرف الصحي، حيث أنه تم الانتهاء من 3 قرى وهي، السلام وجلبانة والتقدم وجاري استكمال الأعمال بقرية الأبطال.  

كما تم عرض الموقف التنفيذي لشبكات الصرف الصحي بإجمالي ٤ مشاريع، تم الانتهاء من ثلاث مشاريع ب 3 قرى السلام وجلبانة والتقدم، وجاري استكمال الأعمال بمشروع بقرية الأبطال والبالغ نسبة التنفيذ به 85%. 

وخلال الاجتماع تم مناقشة وحدات الإسعاف والبالغ عددها 10 وحدات وتم تسليمهم، ومراكز الشباب والبالغ عددها 11 مركز وتم تسليمهم وتجهيزهم وتشغيلهم.  

كما تم مناقشة الموقف التنفيذي للمدارس بإجمالي عدد 13 مدرسة حيث إنه تم الانتهاء منهم وتسليمهم تمهيدًا لدخولهم الخدمة في العام الدراسي القادم 2023 / 2024. 

وقد شدد "عصام" على سرعة الانتهاء من الأعمال في مشروعات حياة كريمة في التوقيتات والمواعيد المحددة لتسليمها. 
 

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