أخبار العقارات اليوم، الإسكان: نخطط لإنشاء 29 محطة تحلية مياه، شروط الاستفادة من تسهيلات سداد غرامات التأخير

شهدت الساعات الماضية عددًا من التغطيات المهمة تناولتها بوابة " فيتو " في السوق العقاري بقطاعاته المختلفة وأبرزها كالتالي:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الأحد، اجتماعا مطولا مع أعضاء غرفة التطوير العقاري، لبحث ومناقشة سبل دعم ومساندة قطاع التطوير العقارى، واستعراض التحديات التي تواجه القطاع، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

قامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة بمتابعة أعمال الجسات الأرضية لموقع تنفيذ محطة المعالجة (compact) الكومباكت بطاقة (١٠٠٠)م٣ /يومـ لاستيعاب مياه الصرف الصحي للمرحلة العاجلة بمساحة ٣٠٠ فدان، والتي تشمل منطقة المبادرة الرئاسية، سكن كل المصريين بإجمالي 2064 وحدة سكنية ومنطقة الخدمات وبها (مدرسة – حضانة - سوق تجارية - مركز طبي)، والمنطقة الاستثمارية وبوابة السويس الجديدة.

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استعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الطفرة غير المسبوقة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بعد أن وصلت نسبة تغطية خدمات مياه الشرب الحالية علي مستوى الجمهورية إلى حوالي 98.7%، ونسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية إلى حوالي 66.7%، ومن المخطط الوصول إلى نسبة تغطية 100% لخدمات الصرف الصحي في ظل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري التي تعتبر حلم 58 مليون مواطن مصري.

أعلن المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، عن بدء التشغيل التجريبي لمشروع النقل الداخلي بالمدينة لخدمة سكان المدينة باستخدام سيارات الفان 7 ركاب للعمل بمنظومة النقل الداخلي بالمدينة.



تيسيرات الإسكان، شروط الاستفادة من تسهيلات سداد غرامات التأخير

تيسيرات الإسكان، كشفت وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن الحالات التى يمكن أن تستفيد من التيسيرات الجديدة التى منحتها الوزارة لسداد غرامات التأخير.

أكد المهندس مصطفى السعيد رئيس جهاز مدينة 15 مايو على أن مبنى جهاز المدينة بعيد عن الحريق الذى اندلع اليوم، مشيرا إلى أن الحريق اندلع بمبنى مجاور لمبنى الجهاز يخص مصلحة الجوازات.