رئيس "المواصفات والجودة": الهيئة بصدد إصدار مواصفة خاصة بإدارة المرافق

قال الدكتور خالد صوفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن الهيئة تعد بوابة رئيسية للاستيراد والتصدير والصناعة، كونها توفر المعايير المصرية لجميع المجالات مثل قطاع الغذاء، والبناء، وتنقية المياه وغيرها من المجالات.

وأشار صوفي إلى أن الهيئة أصدرت 10 آلاف مواصفة، مؤكدًا أن تلك المواصفات تعطي مميزات للمصدرين وتدعوهم لدخول أسواق أخرى، بجانب تعزيز انتشارهم والتفرد في السوق المصرية، لافتا إلى تقييم مطابقة لتحديد ما إذا كانت معايير كل شركة تتناسب مع المعايير الدولية.

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وأشار إلى أن الهيئة لديها ٦٠ لجنة تشارك في وضع المواصفات على المستوى الأفريقي، لافتا إلى إصدار ١٦ مواصفة لإعادة المخلفات والركام.

وفيما يتعلق بالاستدامة، قال صوفي إن الهيئة ربطت مواصفاتها بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وشملت تلك المواصفات عددا من القطاعات منها تنقية المياه، لافتا في الوقت نفسه

إلى أن الهيئة بصدد إصدار مواصفة خاصة بإدراة المرافق لتحديد معايير للمدن الجديدة.

وقال صوفي إن الهيئة تتعاون مع مؤسسات دولية، عبر اتفاقات الاعتراف المتبادل، وذلك لتحديد المعايير الدولية المطلوبة والالتزام بها، مؤكدا أن كل المعامل المصرية معتمدة أيزو ١٥- ٢٥، أي أنها تتوافق مع المواصفات العالمية، مشيرا إلى أن المواصفات والجودة تحاول جاهدة التوصل للاتفاق مع هو الشهادة العالمية لسلامة المنتجات UL""، من أجل توفير اعترافات متبادلة، لتسهيل عملية إصدار المعايير على المصدرين.



حجم التنمية بالمدن الجديدة أفضل دعاية لتميز قدرات شركات المقاولات المصرية

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، أن عنوان ملتقى "بناة مصر" هذا العام هو "التكامل من أجل المستقبل"، وهو ما لن يتم إلا من خلال بناء الشراكة الحقيقية والتحالف بين أصحاب المصلحة المشتركة، موضحا أنه تم تدعيم إنشاء وتفعيل قانون اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية.



وأضاف في كلمته بالنسخة الثامنة من ملتقى بناة مصر، أنه تم تأسيس اتحاد المقاولين الأفريقي، واتحاد المقاولين العرب، لتكون هناك كيانات عملاقة تمثل تكتلات اقتصادية وتحالفات أفريقية وعربية وإسلامية كبرى في مجال البناء والتشييد، وهو ما يحقق أهداف التكامل، إذ تساهم الشراكات في تدعيم قدرات الشركات علي تلبية الاحتياجات المتعاظمة للأسواق الأفريقية والعربية والإسلامية، وزيادة الفرص أمامها لتنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة وجودة عالية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي نجح في جذب مشروعات بتكلفة 2.150 مليار جنيه لشركات المقاولات المصرية في دول أفريقيا المختلفة وذلك عقب أزمة كورونا، وهو ما يعكس جهود الاتحاد لدعم شركات المقاولات المصرية وزيادة فرص منافستها وتوسعها الخارجي.



وأشار إلى أن الشراكات تسهم في خلق تحالفات بين شركات المقاولات الوطنية في بلادنا، ما يمنحنا قوة أكبر ومزايا أفضل وهو ما يعني فرصًا أكبر في المنافسة مع الكيانات الأجنبية ذات الإمكانيات الضخمة، وذلك من خلال تكثيف الجهود والخبرات والإمكانيات الفنية والبشرية، والربط بين نقاط القوة التي نتمتع بها.



وقال عبد العزيز إن التحالفات بين شركات المقاولات وسيلة مهمة لتوفير الوقت والجهد، والإسراع في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الكبرى، كما تسهم في تقليص المخاطر، وتقليل آثار الأحداث المتغيرة التي يتعرض لها المقاولون بما يضمن استمرارية العمل في هذا القطاع الحيوي.



وأكد أن الشراكة تحفز شركات المقاولات المتحالفة علي نقل التكنولوجيا والاهتمام بالتدريب المهني والفني، كي تغدو أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية والفوز بالعطاءات، من خلال التسليح بالمهارات اللازمة لتنفيذ المشروعات التي تتطلب قدرات بشرية وتكنولوجية عالية، ما يعني بالنهاية تطوير صناعة البناء والتشييد الوطنية.