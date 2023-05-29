تيسيرات الإسكان، شروط الاستفادة من تسهيلات سداد غرامات التأخير

تيسيرات الإسكان، كشفت وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن الحالات التى يمكن أن تستفيد من التيسيرات الجديدة التى منحتها الوزارة لسداد غرمات التأخير.

وأشارت الوزارة إلى أن التيسيرات تسري على الحالات التالية:

- الحالات السارى تخصيصها.

- الحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير.

وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية:

- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.

-إعلانات-

-التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (80 %) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى –...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

أراضى العبور الجديدة

كما أعلن جهاز مدينة العبور الحديدة عن إرسال رسائل نصية (SMS) للمتقدمين بطلبات لتوفيق الأوضاع على بعض قطع الأراضي بمنطقة شركة القادسية للإطلاع على أصول مستندات الملكية.

وأوضح جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة حرص الجهاز على تكثيف ودفع العمل بملف تقنين وتوفيق الأوضاع بالكيانات الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى الصادر برقم (۲۴۹) لسنة ۲۰۱٦ الخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة.

وأكد حرص الجهاز على إطلاع المواطنين بآخر المستجدات في إجراءات تقنين الطلبات المقدمة الجاري عرضها على اللجنة المشكلة، موضحًا ضرورة الحضور لمقر الجهاز بالتاريخ المحدد للاطلاع على الطبيعة وبمستندات الملكية.

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة يوم الثلاثاء الموافق 30 - 5 من الساعة 9 حتى 10 صباحًا للاطلاع على أصول مستندات الملكية قطع أرضى أرقام ( ق ٢٢٩ - فى ٣٢ - فى ٤١٧ - فى ٤١٠ - ق ۲۱۰۱ - ق ۲۳۲ - فى ٣٠٢ - ق ٧٤٤ - فى ۱۷۲ - فى ۱۷۳ - فى ١٧٤ - ق ۸۸۲ - ق ۸۸۳ ) في المربع رقم 1 وقطع أراضي أرقام ( ق ٧٥٤ مربع ۲ - ف ۱۳۰ مربع ۳ - ق ۱۳۱ مربع ۳ - ق ۱ مربع ۷۰ - ق ۲ مربع ۷۰ )