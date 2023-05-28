رئيس العاصمة الإدارية: تأجير مباني الحكومة بعقد لمدة 49 عامًا وهذا موعد انتقال الوزارات بالكامل (فيديو)

أكد المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة ستعمل بشكل كامل من العاصمة بداية من 15 يونيو المقبل.

الوزارات التي انتقلت للعاصمة الإدارية

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "لدينا 19 وزارة و10 هيئات بما فيهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يؤدون مهام عملهم بشكل كامل من العاصمة الإدارية الجديدة".

عقد إيجار الحي الحكومي

ولفت إلى أن الحي الحكومي يضم الوزارات المختلفة وفي المنتصف بعض المباني الخدمية للعاملين بالوزارات، موضحًا أنه تم تأجير مباني للحكومة بعقد مع وزارة المالية يمتد لمدة 49 عاما ويجدد بعد ذلك بنفس المدة.



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ضرائب العاصمة الإدارية

وأوضح: تخصم الضرائب الخاص بشركة العاصمة الإدارية من إجمالي القيمة الإيجارية المستحقة على الحكومة وفقا لعقد إيجار الحي الحكومي.



التزامات الحكومة

وتابع:"الحكومة لازم تسدد الإيجار اللي عليها وأنا مسئول عن شركة عندها أصول بنديرها علشان نحقق لها عوائد مالية".



في نفس اللقاء، قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، إن الشركة مملوكة لـ3 جهات، هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز أراضي القوات المسلحة، وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

رأس مال شركة العاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف:"رأس مال شركة العاصمة الإدارية الجديدة 20 مليار جنيه موزعة علي الـ3 جهات المالكة، ومن خلال الأرباح التي ستتحقق قريبا سيتم مضاعفة رأس المال".



هدف شركة العاصمة الإدارية





وتابع:"هدف شركة العاصمة الإدارية الجديدة تحقيق عوائد هائلة ودورنا تطوير البنية التحتية وتجهيز الأراضي والمباني وجذب الاسثمارات".



زيادة مساحة العاصمة الإدارية بقرار جمهوري





وأوضح:"نعمل حاليا علي 15% من إجمالي مساحة العاصمة الإدارية الجديدة التي وصلت الي 230 ألف فدان، ومؤخرا صدر قرار جمهوري بمد مساحة العاصمة الي طريق 30 يونيو الممتد الي طريق الجلالة ليكون الحد الرئيسي، حيث زادت المساحة 60 ألف فدان بقرار جمهوري".



سعر المتر في العاصمة الإدارية الجديدة





وأكد: أن سعر المتر في العاصمة الإدارية الجديدة وصل حاليا إلى 50 ألف جنيها، لافتًا إلي أنه تم وقف البيع مؤخرًا من أجل ضمان تحقيق عوائد مالية أكبر الفترة المقبلة.

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