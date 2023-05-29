رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد أعمال المرافق والزراعة الجارية بالمدينة

قامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة بمتابعة أعمال الجسات الأرضية لموقع تنفيذ محطة المعالجة (compact) الكومباكت بطاقة (١٠٠٠)م٣ /يومـ لاستيعاب مياه الصرف الصحي للمرحلة العاجلة بمساحة ٣٠٠ فدان، والتي تشمل منطقة المبادرة الرئاسية، سكن كل المصريين بإجمالي 2064 وحدة سكنية ومنطقة الخدمات وبها (مدرسة – حضانة - سوق تجارية - مركز طبي)، والمنطقة الاستثمارية وبوابة السويس الجديدة.

كما تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، موقع الأعمال لتنفيذ خط مياه بطول ٤. ٥ كم بتكلفة إجمالية ٦٨ مليون جنيه، ويعتبر هذا الخط ضمن مشروع إحلال وتجديد جزء من خط المياه الناقل قطر ٩٠٠ مم المغذي لمنطقة عتاقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بمدينة السويس الجديدة، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالمواصفات الخاصة للمشروع والالتزام بالبرنامج الزمني.

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وقامت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، بمتابعة أعمال إدارة الزراعة بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بمدينة السويس الجديدة، للوصول للشكل الجمالي المطلوب تماشيًا مع التنمية الفعلية بالمنطقتين.

وقامت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، يرافقها المهندس أحمد عبد الجابر نائب رئيس الجهاز، بتفقد الأعمال الجارية بمواقع مشروع " سكن كل المصريين " بمدينة السويس الجديدة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في القطاع السكني ٥٦%، كما تفقدت أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية، وأعمال البنية التحتية ( مياه – صرف - طرق - كهرباء - اتصالات) للمرحلة العاجلة بمساحة ٣٠٠ فدان وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية التحتية ٣٠٪.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الأحد، اجتماعا مطولا مع أعضاء غرفة التطوير العقاري، لبحث ومناقشة سبل دعم ومساندة قطاع التطوير العقارى، واستعراض التحديات التي تواجه القطاع، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استجابت للعديد من مطالب المطورين العقاريين، حيث أقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى اجتماعه الأخير، حزمة من الحوافز والتيسيرات للمطورين العقاريين، والمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة، وذلك فى إطار جهود الدولة لدعم ومساندة قطاع التطوير العقاري.

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة لا تدخر جهدًا في دعم ومساندة قطاع التطوير العقاري، للحفاظ على هذا النشاط الاقتصادى المهم، الذى يسهم فى توفير العديد من فرص العمل، ويساعد فى تحقيق المخططات التنموية، داعيًا المطورين العقاريين إلى تطوير الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء، وتوفير كل مستلزمات البناء محليا، وبأعلى جودة، وكذا الارتقاء بمنظومة إدارة المشروعات العمرانية بعد تنفيذها، من أجل تحقيق الاستدامة، وتوفير جودة الحياة للمواطن المصري.