الإثنين 29 مايو 2023
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ثقافة وفنون

أحمد حلمي يكشف سر الخوف من دوره في فيلم عسل أسود

الفنان أحمد حلمي،
الفنان أحمد حلمي، فيتو

قال الفنان أحمد حلمي:"دور عمري اللى نفسي أعمله هو أكيد اللى أشوف فيه تحدي كبير وأكتشف مناطق جديدة فيه".

 

التحدي الذي واجه أحمد حلمي في فيلم عسل أسود

وأضاف خلال تصريحات إذاعية براديو:"إنرجي":"فيلم عسل أسود، الدور كان بعيد كل البعد عني وكان دور صعب لإني لازم أفكر بالأمريكاني وعلشان أفكر بالأمريكاني كنت محتاج أبقى عايش مكان هذا الشخص في أمريكا 18 سنة فكان الموضوع تحدي بالنسبة لي".

أحمد حلمي: بحب الكوميديا السوداء لهذا السبب

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أسلوب حياة أحمد حلمي 

وعن أسلوب حياته، علق أحمد حلمي:"معنديش استايل واحد أو محدد وأحيانا بحب الزحمة والدوشة وأوقات بكرهها".
 

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في نفس اللقاء، قال الفنان أحمد حلمي:"لا يوجد سبب يجعلني مُقل في اللقاءات الإعلامية ولكن ظهوري دايما مقترن بتوافر أمور أو أشياء جديدة يمكنني الحديث عنها".

 

من يدير السوشيال ميديا لأحمد حلمي؟
 

وأضاف خلال تصريحات اذاعية لراديو:"انرجي 92.1":" أعتمد علي شخص في التنظيم والمتابعة علي السوشيال ميديا لكن الحاجات اللي ببقى عايز أقولها بشكل شخصي أنا اللي بنزلها".

 

هل لأحمد حلمي مدير أعمال؟


وتابع:"معنديش حد بيدير أعمالي لإني شايف إني بنسبة 90% انا اللي اقدر أقرأ الحاجة اللي جيالي وبعرف أحكم عليها ومحدش يقدر يقولك علي ده غير نفسك لكن ممكن استشير ناس بثق فيهم".
 

كوميديا أحمد حلمي السوداء
 

وأكد أحمد حلمي:"بحب الكوميديا السوداء ويمكن ده يكون بسبب حبي للرسم، ودايما بلعب علي الكلاسيكيات والمواقف في الكوميديا والقاعدة دي بتخلي العمل مستمر وعايش".

 

مؤخرا، منى زكي، هنأ الفنان أحمد حلمي زوجته الفنانة منى زكي على مسلسلها الجديد “تحت الوصاية” الذي خاضت به السباق الرمضاني 2023.

 

وكتب أحمد حلمي في تدوينة له عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: بالنجاح والتوفيق يامني ولكل الممثلين ولكل طاقم العمل اللي اشتغلتوا في المسلسل وللمخرج محمد شاكر والمؤلفين خالد دياب وشرين دياب.. مبروووك".

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