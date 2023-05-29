الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
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أخبار مصر

إرشادات مهمة للمسافرين على متن الطائرة وبصحبتهم أطفال

المسافرون في المطار،فيتو
المسافرون في المطار،فيتو

تتيح مصر للطيران للعملاء الذين يرغبون في السفر بصحبة رُضع ممن يتمتعون بحالة صحية طبيعية وتتراوح أعمارهم بين 7 أيام و24 شهرًا.

يجب على العملاء المسافرين بصحبة رُضع وأطفال امتلاك وثيقة لإثبات السن (شهادة الميلاد).

يتعين على الموظفين تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة للعملاء المسافرين بصحبة رُضع وأطفال.​

 

الطعام الخاص بالرضع

يُسمح بحمل الطعام الخاص بالرضع لتناوله على متن الطائرة، ولوازم الأطفال مثل المناديل وما إلى ذلك.

يُخصص للأم والأب المسافرين بصحبة رضيعين مقاعد بجوار الممر لأسباب تتعلق بالسلامة.

 

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يمكن للشخص البالغ  الواحد (عمره 16 سنة وأكبر) السفر مع رضيعين بشرط ما يلي:

 

1) يُقبل عادةً الرضيع الأول بتذكرة الرضيع الخاصة به.

 

2) أن يدفع الرضيع الثاني رسوم سفر الأطفال السارية وأن يشغل مقعدًا.

 

3) يجب تأمين الطفل من خلال نظام تقييد حركة وتثبيت الأطفال الذي يجب على الشخص البالغ إحضاره معه.

 

• سيُخصص مقاعد على الممر للأم والأب الذين يسافرون مع رضيعين لأسباب السلامة.

 

لا يجوز للعملاء الذين يسافرون بصحبة أطفالهم والأمهات اللواتي يسافرن بصحبة رُضع الجلوس على مقاعد خروج الطوارئ.

 

يُقبل الرضيع وفقًا للتذكرة الصادرة له، وإذا أصبح الرضيع طفلًا في رحلة العودة، يجب إصدار تذكرة طفل له.

 

الأطفال حديثي الولادة

بالنسبة للأطفال حديثي الولادة الذين يسافرون داخل حاضنات، يُرجى الاتصال بمكتب مبيعات مصر للطيران أو مركز الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

 

موعد انطلاق الجسر الجوي لنقل الحجاج

من جانب آخر، حددت مصر للطيران موعد انطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من مبنى الرحلات الموسمية إلى المدينة المنورة وجدة، وذلك بدءًا من يوم 10 يونيو 2023 وحتى 23 يونيو 2023، على أن تبدأ رحلات العودة إلى أرض الوطن من يوم 1 يوليو 2023 وحتى 13 يوليو 2023.

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