الأحد 28 مايو 2023
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أخبار مصر

الطيران المدني تستضيف ورشة عمل لمنظمة الكوميسا

الفريق محمد عباس
الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني،فيتو

استضافت وزارة الطيران المدني ورشة عمل تحت عنوان " المصادقة على وضع إطار مؤسسي إقليمى لنشر أنظمة قابلة للتشغيل البيني للاتصالات والملاحة والمراقبة وإدارة النقل الجوى في إقليم الشرق والجنوب الأفريقي والمحيط الهندى"، بالتعاون مع منظمة الكوميسا، وذلك في الفترة من 29 إلى 31 مايو الجاري بحضور 34 مشارك من الدول الأعضاء وعدد من ممثلى سلطة الطيران المدنى المصرى.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون ودعم وتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية بما يحقق الاندماج القاري والتكامل الاقليمي، ومن منطلق رئاسة مصر للدورة الحالية لمنظمة الكوميسا.

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ورشة عمل الطيران المدني

وتأتي ورشة العمل في ضوء حرص وزارة الطيران المدني على توحيد الجهود المشتركة في مجال النقل الجوي بما يسهم في تحقيق غايات الدول الأعضاء بالكوميسا.

وفي هذا السياق أشار الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، إلى جهود الدولة المصرية في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، حيث قامت وزارة الطيران المدنى بالتنسيق والتعاون مع كل من وزارات التجارة والصناعة والمالية والخارجية والسياحة والجهات ذات الصلة وكذا سكرتارية الكوميسا في لوساكا، بغرض تذليل كافة الصعوبات وتقديم كل سبل الدعم لاستضافة هذه الورشة.


وأضاف وزير الطيران أن استضافة مصر لهذه الورشة يؤكد على الدور الريادي والواعد الذي تقوم به جمهورية مصر العربية لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفع في مختلف المجالات ولاسيما في قطاع النقل الجوى كونه أحد المرافق الحيوية الهامة وواحدًا من المحاور الرئيسية في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية، مشيرًا أن وزارة الطيران المدنى وهيئاتها وشركاتها التابعة لا تدخر جهدًا نحو فتح آفاق تعاون وتوطيد قنوات اتصال فعالة تساعد في دفع حركة الاستثمارات وكذا التركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير أنظمة الملاحة الجوية وإدخال التقنيات الحديثة في مجال معلومات الطيران، ووضع آليات حديثة في إدارة حركة الملاحة الجوية بين الأشقاء الأفارقة داخل القارة السمراء.


وزارة الطيران المدني

هذا ومن المقرر أن تركز ورشة العمل التى تمتد على مدار 3 أيام لمناقشة المشروع الأول للتقرير الخاص بتطوير الإطار المؤسسي الإقليمي لخدمات الملاحة الجوية الإقليمية وأنظمة CNS / ATM وإطار عمل السياسة الإقليمية بشأن تكامل المجال الجوي لسهولة نشر الأنظمة الملاحية للخروج بتوصيات من الدول الأعضاء تسهم في تفعيل ما جاء بالتقرير أو إيجاد حلول لأي تحفظات أو ملاحظات من الدول عليه.

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