ضبط 4 ركاب بحوزتهم حشيش وعقاقير مخدرة في مطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي 4 ركاب بحوزتهم مخدرات متنوعة عبارة عن حشيش وعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، وتم تحرير محاضر بالواقعة.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي، إن الحالة الأولى كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإيطالية القادمة من روما، حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته قطعة من الحشيش المخدر بوزن ٢٥ جراما مخبأة داخل جيب بنطلون في حقيبة الراكب، وتم الضبط بواسطة كل من دينا حسن عبد الحميد مأمور الجمرك، وأحمد سيد إبراهيم صالح مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢.

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جمارك مطار القاهرة

وأضافت المصادر أن الحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط البريطانية القادمة من لندن، حيث استوقف محمد جمال فرج مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء فتحي مأمور الجمرك، ومحمد موافي رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب وهو أجنبي من أصل مصري.



وقام أحمد سيد إبراهيم صالح مدير الحركة المشرف على الصالة، بتكليف احمد عبد الرشيد زيدان مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط علبتين بهما كبسولات لعقار بريجابالين المدرج بجداول المخدرات بإجمالي ١٨٠ كبسولة.

تهريب مواد مخدرة

وأشارت المصادر إلى أن الحالة الثالثة كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المغربية القادمة من كازابلانكا، حيث استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور اللجنة الجمركية، أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وقام أحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢، بتكليف احمد جمال رشدي مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا ولم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف.



وقام أسامة دياب مدير الجمرك، بتكليف نفس المأمور بتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن ضبط قطعتين من مخدر الحشيش بوزن ٥٤ جراما أسفل الملابس الداخلية للراكب في مكان حساس.

جداول المخدرات

وأوضحت المصادر أن الحالة الرابعة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة احدي الشركات القادمة من باريس حيث استوقف اسلام ماهر مأمور اللجنة الجمركية، أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد مدحت فهمي مأمور الجمرك، ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب - مصري الجنسية - قام ياسر محمد إبراهيم مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٧٥ شريطا لعقار لاريكا بريجابالين المدرج بجداول المخدرات باجمالي ١٠٥٠ كبسولة.



وأمر محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة الاولي بالانابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٢٣، وأمر مصطفى حلمي الجندي مدير الإدارة الاولي، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني، كما امر أسامة محمد دياب مدير الإدارة الثالثة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٨ لسنة ٢٠٢٣، بينما أمر أحمد حسن الحكش مدير الإدارة الثانية بالانابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٣ وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢، والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم احالة الركاب الاربعة للنيابة المختصة.