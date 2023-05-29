الإثنين 29 مايو 2023
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اقتصاد

شعبة الذهب توضح أسباب انخفاض أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلي

انخفاض أسعار الذهب،
انخفاض أسعار الذهب، فيتو

أسعار الذهب في السوق المحلي  ما بين الارتفاع والانخفاض 50 جنيهًا، بعد أن شهد سوق الذهب تراجعًا كبيرًا مع زيادة المعروض عقب تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء واردات الذهب الواردة بصحبة المصريين القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية.

 

أسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية

وكان سوق المعدن الأصفر استهل تعاملاته الصباحية ليوم الإثنين 29-5-2023 عند سعر 2703 جنيهات لجرام الذهب عيار 24، ونحو 2365 جنيهًا سعر الذهب عيار 21، ونحو 2027 جنيهًا سعر جرام الذهب عيار 18، ونحو 1576 جنيها سعر جرام الذهب عيار 14، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18720 جنيهًا.

 

أسعار الذهب في منتصف التعاملات 

وبحلول الساعة الثالثة عصر الإثنين، ووفقًا لما أعلنته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإن سعر الذهب عيار ٢٤ تراجع ليسجل نحو  2663  جنيهًا، وانخفض سعر الذهب عيار ٢١ مسجلًا  2330  جنيهًا، والذهب عيار ١٨ لسعر 1997 جنيهًا، والذهب عيار ١٤ لسعر  1558 جنيهًا، أما الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة  فتراجع سعره لـ  18640 جنيهًا، فيما سجلت الأوقية «الأونصة»  نحو  1947  دولارًا.

 

التحركات السعرية للمعدن الأصفر في السوق المحلي

يقول عمرو اللقاني، نائب رئيس شعبة الذهب والمصوغات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب تتأرجح ما بين الصعود والانخفاض 50 جنيهًا على مدار اليوم، وذلك عقب الانخفاض الكبير الذي شهده سعر المعدن الأصفر عقب تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالسماح للمصريين القادمين من الخارج بإدخال الذهب من السبائك والمشغولات بإعفاء من الضريبة الجمركية.

 

أسباب انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي

وأشار نائب رئيس شعبة الذهب لـ «فيتو» أن السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار هو التأثر بتراجع سعره عالميًا، إذ تراجعت الأونصة «الأوقية» لسعر 1947 دولارًا، متأثرة بأنباء التوصل لاتفاق مبدئي بخصوص تعليق سقف الدين الأمريكي مطلع هذا الأسبوع، من خلال إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه وضع اللمسات النهائية على اتفاق ميزانية مع كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الأمريكي يشمل تعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى أول يناير 2025، وأن الاتفاق جاهز للعرض على الكونجرس للتصويت عليه.

 

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استمرار انخفاض أسعار الذهب عالميًا

وتوقع عمرو اللقاني استمرار انخفاض أسعار الذهب عالميًا، في حال صوت الكونجرس لصالح هذا الاتفاق، ومع توقعات بعدم إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على رفع أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، الذي معه انخفضت أسعار الأونصة في مستهل تعاملات يوم الإثنين إلى 1944.09 دولار للأونصة.

 

عودة سوق الذهب المصري للتأثر بالسعر العالمي

وأوضح نائب رئيس شعبة الذهب، إلى أن السوق المصري عاد مرة أخرى لتأثر بالأسعار العالمية، بالانخفاض والارتفاع مع السعر العالمي للذهب، وذلك بعد كثرة المعروض من الذهب في السوق المحلي، الذي عاني في فترات سابقة من ارتفاع الأسعار محليًا مخالفًا للأسعار العالمية بسبب نقص المعروض من الذهب في السوق المحلي وتزايد الطلب عليه بالشراء.

 

أسعار الذهب في التعاملات المسائية

وعن أسعار الذهب في السوق المحلي، قال عمرو اللقاني، إن الذهب عيار 21 سجل 2335 جنيهًا بحلول الساعة السادسة مساء يوم الإثنين، والذهب عيار 24 بسعر 2668 جنيهًا، أما الأوقية «الأونصة» فسجلت نحو 1947 دولارًا.

 

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