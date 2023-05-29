الإثنين 29 مايو 2023
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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب بعد التوصل لاتفاق بخصوص سقف الدين الأمريكي

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

تراجعت أسعار الذهب الإثنين 29 مايو 2023، بعد التوصل لاتفاق مبدئي بخصوص تعليق سقف الدين الأمريكي في مطلع الأسبوع، إذ قوضت المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

             

انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1944.09 دولار للأونصة، ليحوم قرب أدنى مستوى في شهرين بلغه يوم الجمعة، ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب وسجلت 1943.30 دولار للأونصة.

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أسعار الذهب اليوم، فيتو

        

وتأثر الذهب سلبًا كأحد أصول الملاذ الآمن بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد، إنه وضع اللمسات النهائية على اتفاق ميزانية مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يشمل تعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى أول يناير كانون الثاني 2025، وأضاف أن الاتفاق جاهز للعرض على الكونغرس للتصويت عليه.

 

إضافة إلى ذلك كشفت بيانات يوم الجمعة، أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة زاد أكثر من المتوقع في أبريل نيسان وأن التضخم تسارع.

 

فرص رفع أسعار الفائدة الأمريكية

وعزز هذا التقرير فرص رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو إلى 65.3% وأن تظل عند هذا المستوى لبقية العام.

ارتفاع مؤشر الدولار

وارتفع مؤشر الدولار، وهو ما يجعل الذهب أعلى ثمنًا لحائزي العملات الأخرى.

أسعار الفضة والبلاتين

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.2% إلى 23.26 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.1% إلى 1023.83 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1428.07 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصر

ننشر أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام  الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2703 جنيهات.


سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2365 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 2027 جنيهًا.


سعر جرام الذهب عيار 14 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1576 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18720 جنيها.

 

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أسعار الذهب سقف الدين الأمريكي العقود الأمريكية الآجلة للذهب أسعار الفائدة مؤشر الدولار اسعار الفضة سعر الجنيه الذهب

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