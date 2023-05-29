بطريرك مارون لبنان يلتقي الرئيس الفرنسي ماكرون في باريس غدًا

توجه البطريرك الماروني، بشارة الراعي، إلى باريس، اليوم الإثنين، حيث يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غدًا الثلاثاء، لبحث ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان، بعد سبعة أشهر من شغور سدة الرئاسة، في ظل شلل سياسي وأزمة اقتصادية عميقة.

وتأتي زيارة الراعي في وقت تحاول فيه قوى سياسية عدة، التوافق على دعم مرشح للرئاسة لقطع الطريق أمام وصول الوزير السابق سليمان فرنجية، الذي يحظى بدعم كبير من حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد.

-إعلانات-

البطريرك الماروني يسافر فرنسا

وينتقد مسؤولون لبنانيون، بعضهم زار باريس مؤخرًا، فرنسا لدعمها، وفق قولهم وتقارير عدة، وصول فرنجية إلى الرئاسة، الأمر الذي ينفيه دبلوماسيون فرنسيون.

وتقود باريس منذ أشهر حراكًا من أجل حضّ اللبنانيين على الإسراع بانتخاب رئيس للبلاد وإجراء إصلاحات ملحة للحصول على دعم مالي دولي، يُخرج لبنان من أزمته الاقتصادية القائمة منذ خريف 2019. وعقد ممثلو خمس دول معنية بالشأن اللبناني بينها فرنسا والولايات المتحدة والسعودية اجتماعًا في باريس في فبراير، لمناقشة الوضع في لبنان، دون تحقيق أي تقدّم.

البنك الدولي

والجمعة الماضي، وافق البنك الدولي، على تقديم تمويل إضافي قيمته 300 مليون دولار لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا في لبنان.

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قال البنك الدولي في بيان، إن ذلك بهدف دعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للأزمة وجائحة كوفيد-19 في لبنان.

وأوضح البيان أن هذا التمويل الإضافي سيسمح "بمواصلة وتوسيع نطاق تقديم التحويلات النقدية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكثر احتياجا".

تطوير نظام موحد لشبكات الأمان الاجتماعي

كما أشار إلى أن التمويل الجديد سيسهم أيضًا في "دعم تطوير نظام موحد لشبكات الأمان الاجتماعي يمكن من الاستجابة للصدمات الحالية والمستقبلية على نحو أفضل".

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية طاحنة بعد أن تراكمت الديون على الحكومات المتعاقبة في أعقاب الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990 دون أن تحقق إنجازات بهذا الإسراف في الإنفاق.

وأصاب الشلل البنوك التي تعد محورية للاقتصاد القائم على الخدمات.

سحب أموال المدخرات

وعجز أصحاب المدخرات عن سحب أموالهم بعد أن حالت الأزمة بينهم وبين حساباتهم الدولارية أو قيل لهم إن الأموال التي يمكنهم السحب منها الآن لم تعد تساوي سوى جزء صغير من قيمتها الأصلية.

وانهارت العملة اللبنانية مما دفع قطاعا كبيرا من السكان إلى صفوف الفقراء.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة بدأت في عام 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون السيادية والطرق غير المستدامة التي كانت تمول بها بينما لم يخرج السياسيون بعد بخطة إنقاذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.