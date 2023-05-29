الإثنين 29 مايو 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة، المشمش يتراجع لـ13 جنيهًا اليوم الإثنين 29-5-2023 بسوق العبور

أسعار الفاكهة، فيتو
أسعار الفاكهة، فيتو

تراجعت أسعار بعض  أصناف الفاكهة في الأسواق، مع طرح العديد من أنواع الفواكه الصيفية وعلى رأسها المشمش والبرقوق والخوخ، فضلًا عن استقرار أسعار البطيخ والموز والتفاح، إذ أن زيادة المعروض من هذه الفواكه سواء المنتجة محليًا أو المستوردة أحد الأسباب الرئيسية لاستقرار أسعار الفاكهة في الأسواق.

وفي سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوقًا للجملة في محيط القاهرة الكبرى، فإن أسعار الفاكهة شهدت اليوم الإثنين الموافق 29 مايو 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الفاكهة، وفي السطور التالية «فيتو» تستعرض أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة:

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

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العنب يسجل 15 جنيهًا في سوق العبور للجملة 

والبداية مع أسعار العنب والتفاح، تراوح سعر عنب بناتي أحمر من 10 إلى 15 جنيهًا، عنب بناتي أصفر من 10 إلى 15 جنيهًا،  تفاح مصري من 8 إلى 14 جنيهًا، تفاح أمريكي من 20 إلى 35 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

أما  أسعار البطيخ ؛ الفاكهة الصيفية المحببة إلى قلوب المصريين، التي تشهد إقبالًا متزايدًا بالشراء مع ارتفاع درجات الحرارة،  وتراوح سعر بطيخ حتى وزن 10 كيلو بسعر من 32 إلى 40 جنيهًا، بطيخ وزن حتى 8 كيلوات بسعر من 21 إلى 28 جنيهًا، بطيخ وزن حتى 6 كيلو بسعر من 12 إلى 18 جنيهًا.

المشمش يتراجع لسعر 13 جنيهًا في سوق العبور اليوم

وعن أسعار البرقوق والمشمش، تراوح برقوق هوليو من 25 إلى 55 جنيهًا، برقوق ياباني بسعر من 10 إلى 20 جنيهًا، برقوق سكري من 10 إلى 30 جنيهًا، برقوق إنجليزي من 10 إلى 20 جنيهًا، مشمش عمار بسعر من 9 إلى 15 جنيهًا، مشمش سويسي من 9 إلى 13 جنيهًا، مشمش فيومي من 9 إلى 13 جنيهًا، مشمش صحراوي بسعر من 9 إلى 15 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم

وعن أسعار الموز في سوق العبور للجملة، تراوح سعر موز مغربي من 7.5 إلى 11.5 جنيه، موز بيكو بسعر من 9 إلى 13 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز صعيدي بسعر من 5.5 إلى 7.5 جنيه.

أسعار الفاكهة الأخرى في سوق الجملة اليوم 

وفيما يخص أسعار الفاكهة الأخرى في سوق الجملة اليوم الإثنين، التي شهدت استقرارًا ملحوظًا في الأسعار بلغ سعر خوخ بلدي عريشي من 7 إلى 17 جنيهًا، نكترين بلدي من 10 إلى 20 جنيهًا، الجوافة يتراوح من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا، برتقال صيفي من 3.5 إلى 6 جنيهات، باباظ من 5 إلى 9 جنيهات، كيلو كريز بسعر 50 جنيهًا، جريب فروت بسعر من 7 إلى 15 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، كيوي بسعر 26 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 20 جنيها في سوق العبور للجملة

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كما استقرت أسعار أصناف بعض الفاكهة الأخرى مثل، مانجو مستورد سوداني من 40 إلى 70 جنيهًا، بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات، فراولة من 7 إلى 10 جنيهات، سعر الكانتلوب من 5 إلى 10 جنيهات، كمثرى مستوردة  من 30 إلى 70 جنيهًا،  شمام من 7 إلى 10 جنيهات، مانجو صديقة من 20 إلى 30 جنيهًا،  أناناس بسعر 50 جنيهًا، دوم من 20 إلى 40 جنيهًا، أفوكادو من 50 إلى 80 جنيهًا، جنزبيل بسعر من 40 إلى 70 جنيهًا.

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