أسعار الفاكهة اليوم، الموز يسجل 7.5 جنيه في سوق العبور للجملة

تتوافر أصناف الفاكهة في الأسواق، مع طرح العديد من أنواع الفواكة الصيفية وعلى رأسها المشمش والبرقوق والخوخ، فضلًا عن البطيخ والموز والتفاح، وزيادة المعروض من هذه الفواكه سواء المنتجة محليًا أو المستوردة كان أحد الأسباب الرئيسية لاستقرار أسعار الفاكهة في الأسواق.

وحتى سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوقًا للجملة في محيط القاهرة الكبرى، فإن أسعار الفاكهة شهدت اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023، استقرارًا ملحوظًا في أسعار الفاكهة، وفي السطور التالية «فيتو» تستعرض أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة:

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العنب يسجل 18 جنيهًا في سوق العبور للجملة

والبداية مع أسعار العنب والتفاح، تراوح سعر عنب بناتي أحمر من 12 إلى 18 جنيهًا، عنب بناتي أصفر من 12 إلى 18 جنيهًا، تفاح مصري من 8 إلى 12 جنيهًا، تفاح أمريكي من 20 إلى 35 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور للجملة اليوم السبت

أما أسعار البطيخ ؛ الفاكهة الصيفية المحببة إلى قلوب المصريين، فتراوح سعر بطيخ حتى وزن 10 كيلوات بسعر من 32 إلى 40 جنيهًا، بطيخ وزن حتى 8 كيلوات بسعر من 21 إلى 28 جنيهًا، بطيخ وزن حتى 6 كيلوات بسعر من 12 إلى 18 جنيهًا.

15 جنيهًا أقل سعر للبرقوق و18 جنيهًا للمشمش

وعن أسعار البرقوق والمشمش، تراوح برقوق هوليو من 25 إلى 45 جنيهًا، برقوق ياباني بسعر من 15 إلى 20 جنيهًا، برقوق سكري من 15 إلى 25 جنيهًا، برقوق إنجليزي من 15 إلى 25 جنيهًا، مشمش عمار بسعر من 12 إلى 18 جنيهًا، مشمش سويسي من 9 إلى 15 جنيهًا، مشمش فيومي من 9 إلى 15 جنيهًا، مشمش صحراوي بسعر من 15 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم

وعن أسعار الموز في سوق العبور للجملة، تراوح سعر موز مغربي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز بيكو بسعر من 9 إلى 13 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز صعيدي بسعر من 5.5 إلى 7.5 جنيه.

أسعار الفاكهة الأخرى في سوق الجملة اليوم

وفيما يخص أسعار الفاكهة الأخرى، بلغ سعر خوخ بلدي عريشي في سوق العبور لجملة الفاكهة من 7 إلى 17 جنيهًا، نكترين بلدي من 10 إلى 20 جنيهًا، الجوافة يتراوح من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا، برتقال صيفي من 3.5 إلى 6 جنيهات، كيلو كريز بسعر 50 جنيهًا، جريب فروت بسعر من 7 إلى 15 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، كيوي بسعر 26 جنيهًا.

بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات، فراولة من 7 إلى 10 جنيهات، سعر الكانتلوب من 5 إلى 10 جنيهات، كمثرى مستوردة من 30 إلى 70 جنيهًا، شمام من 7 إلى 10 جنيهات، مانجو صديقة من 30 إلى 40 جنيهًا، مانجو مستورد سوداني من 40 إلى 70 جنيهًا، أناناس بسعر 50 جنيهًا، دوم من 20 إلى 40 جنيهًا، باباظ من 5 إلى 9 جنيهات، أفوكادو من 50 إلى 80 جنيهًا، جنزبيل بسعر من 40 إلى 70 جنيهًا.

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