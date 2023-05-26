استقرار أسعار الفاكهة في الأسواق والشعبة توضح السبب

شهد سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة الموافق 26 مايو 2023، استقرارًا ملحوظًا في أسعار الفاكهة، مع توافرها بكثرة وطرح العديد من الأصناف والأنواع، ومع زيادة المعروض من الفاكهة استقرت أسعارها، وذلك وفقًا لتأكيدات شعبة الفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.



أسباب استقرار أسعار الفاكهة في الأسواق

يقول حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ «فيتو» إن أسعار الفاكهة مستقرة في الأسواق، مع كثرة المعروض من أصناف الفاكهة، المستوردة والمحلية، إذ لا يوجد صنف واحد ناقص عن الأسواق، أو به قلة في المعروض، فالأسواق المصرية تشهد طرح جميع الفواكه، وخاصة الصيفية التي بدأ طرحها خلال مايو مثل المشمش والبرقوق، والبطيخ متوفر بكثرة منذ طرح العروة الأسوانية في شهري فبراير ومارس.

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تنشر «فيتو» أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023 في السطور التالية:

البداية مع سعر البرتقال الصيفي الذي تراوح من 3.5 إلى 6 جنيهات، جريب فروت بسعر من 7 إلى 15 جنيهًا، عنب بناتي أصفر من 12 إلى 18 جنيهًا، عنب بناتي أحمر من 12 إلى 18 جنيهًا، تفاح مصري من 8 إلى 12 جنيهًا، تفاح أمريكي من 20 إلى 35 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات.



40 جنيهًا أعلى سعر للبطيخ في سوق الجملة اليوم

وسجلت الجوافة في سوق العبور لجملة الفاكهة سعر يتراوح من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا، فراولة من 7 إلى 10 جنيهات، كانتلوب من 5 إلى 10 جنيهات، شمام من 7 إلى 10 جنيهات، مانجو صديقة من 30 إلى 40 جنيهًا، مانجو مستورد سوداني من 40 إلى 70 جنيهًا.

أما أسعار البطيخ، سجلت بطيخة حتى وزن 10 كيلوات بسعر من 32 إلى 40 جنيهًا، بطيخ وزن حتى 8 كيلوات بسعر من 21 إلى 28 جنيهًا، بطيخ وزن حتى 6 كيلوات بسعر من 12 إلى 18 جنيهًا.



أسعار الخوخ والمشمش والبرقوق

وبلغ سعر خوخ بلدي عريشي في سوق الجملة من 7 إلى 17 جنيهًا، نكترين بلدي من 10 إلى 20 جنيهًا، برقوق هوليو من 25 إلى 45 جنيهًا، برقوق ياباني بسعر من 15 إلى 20 جنيهًا، برقوق سكري من 15 إلى 25 جنيهًا، برقوق إنجليزي من 15 إلى 25 جنيهًا، مشمش عمار بسعر من 12 إلى 18 جنيهًا، مشمش سويسي من 9 إلى 15 جنيهًا، مشمش فيومي من 9 إلى 15 جنيهًا، مشمش صحراوي بسعر من 15 إلى 20 جنيهًا.



أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الجمعة

وتراوحت أسعار كمثرى مستوردة في سوق العبور لجملة الفاكهة من 30 إلى 70 جنيهًا، أناناس بسعر 50 جنيهًا، دوم من 20 إلى 40 جنيهًا، كيلو كريز بسعر 50 جنيهًا، كيوي بسعر 26 جنيهًا، باباظ من 5 إلى 9 جنيهات، أفوكادو من 50 إلى 80 جنيهًا، جنزبيل بسعر من 40 إلى 70 جنيهًا.

وتراوح سعر موز مغربي في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم من 7 إلى 11 جنيهًا، موز بيكو بسعر من 9 إلى 13 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز صعيدي بسعر من 5.5 إلى 7.5 جنيه.